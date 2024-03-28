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Carrefoursa temettü kararını duyurdu

Carrefoursa'dan (CRFSA) KAP'a yapılan bildirimde 2023 hesap dönemine ilişkin kâr dağıtımı yapılmaması teklifinin genel kurul onayına sunulması kararı alındığını duyurdu. Açıklamada SPK düzenlemeleri gereği yapılan düzeltmeler sonrası dağıtılabilir kâr matrahının oluşmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına karar verildiği belirtildi.

28 Mart 2024 | 23:02
Carrefoursa temettü kararını duyurdu

KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.03.2024 tarihli toplantısında;

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2023-31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 1.204.196-binTL. "Net Dönem Karı", Vergi Usul Kanunu ("VUK") hükümleri gereğince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 578.683-binTL "Dönem Zararı" oluşmuştur.

SPK düzenlemeleri gereği geçmiş yıllar zararlarının, geçmiş yıllar kârları, paylara ilişkin primler dahil genel kanuni yedek akçe, sermaye hariç özkaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre düzeltilmesinden kaynaklanan tutarların toplamını aşan kısmının net dağıtılabilir dönem kârının hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınması gerektiği göz önünde bulundurularak;

a) SPK düzenlemeleri gereği yapılan düzeltmeler sonrası dağıtılabilir kâr matrahının oluşmaması nedeniyle kâr payı dağıtımı yapılmamasına,

b) 2023 yılında oluşan 1.204.196-binTL net dönem karının Tebliğ uyarınca hazırlanan finansal tablolarında, 578.683-binTL dönem zararının ise VUK hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında sözü edilen geçmiş yıllar zararlarına mahsup edilmesine/aktarılmasına,

c) İşbu teklifin 25 Nisan 2024 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmasına, karar verilmiştir.

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