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Esnaflığı bıraktı, o bitkiyi yetiştirmeye başladı: Kilosu 950 bin lira

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğretmen yeğeninin önerisiyle iki yıl önce esnaflığı bırakan Kerim Erişmiş, aldığı safran soğanı desteği sayesinde üretime yöneldi. Ekim alanını 200 metrekareden 2 dönüme kadar genişleten Erişmiş'in yetiştirdiği, üretiminin tüm aşamaları elle gerçekleştirilen safranın kilogramı 950 bin liradan satılıyor.

Esnaflığı bıraktı, o bitkiyi yetiştirmeye başladı: Kilosu 950 bin lira

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Kerim Erişmiş, öğretmen yeğeninin tavsiyesiyle iki yıl önce esnaflığı bırakarak tarımsal üretime yöneldi. Aldığı safran soğanı desteğiyle 200 metrekarelik alanda yetiştiriciliğe başlayan Erişmiş, zamanla ekim alanını 2 dönüme kadar genişletti. Üretiminin tüm aşamaları elle gerçekleştirilen ve kilogramı 950 bin liradan satılan safran, Erişmiş'in yeni geçim kaynağı oldu.

1 Marketi bıraktı tarıma yöneldi

Marketi bıraktı tarıma yöneldi

İlçede yaşayan 4 çocuk babası 53 yaşındaki Erişmiş, yüksek katma değerli tarımsal ürünlerle ilgili araştırma yapan öğretmen yeğeninin tavsiyesi üzerine 2 yıl önce market işletmeciliğini bırakarak tarımsal faaliyetlere yöneldi.

2 200 metrekarelik alanda üretime başladı

200 metrekarelik alanda üretime başladı

Gıda, kozmetik, boya ve ilaç gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" diye adlandırılan safranı yetiştirmeye karar veren Erişmiş, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı 20 kilogram safran soğanı desteğiyle Yoncalık Mahallesi'nde 200 metrekare alanda üretime başladı.

3 Bu yıl 120 kilo safran soğanı ekti

Bu yıl 120 kilo safran soğanı ekti

Ürünün yörenin iklim koşullarına uyum sağladığını gören ve ilk hasadında başarılı olan Erişmiş, bu yıl alanı genişleterek 2 dönüm araziye 120 kilogram safran soğanı ekti.

4 Hem hasat yapıyor, hem ekime devam ediyor

Hem hasat yapıyor, hem ekime devam ediyor

Bir taraftan çiçek açanların hasadını yapan, bir taraftan da ekim işlemine devam eden Erişmiş, safran üretimini artırıp hem çiftçilere örnek olmayı hem de bölgenin üretim çeşitliliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

5 Yeğeninin tavsiyesi üzerine başladı

Yeğeninin tavsiyesi üzerine başladı

Erişmiş, meyve ağaçları dikmek için tarla satın aldığını fakat öğretmen olan yeğeninin tavsiyesi üzerine safran üretimine başladığını söyledi.

6 Deneme amaçlı üretime başlamıştı

Deneme amaçlı üretime başlamıştı

İlk yıl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı soğanlarla deneme amaçlı üretime başladığını belirten Erişmiş, "Aldığımız soğanları geçen sene ektik. Hasat yaptık. 

Çocuklarımın desteğiyle bu sene de 100 kilogram safran soğanı aldım. Elimde kalanlarla birlikte 120 kilo soğanı iki dönüm araziye ektim. Ekimimiz devam ediyor. Bu sene belki fazla çiçek vermez çünkü soğanlar çoğalıyor. Bu şekilde hem soğanlar artacak hem de ürün alacağız. Ekim ile hasat arasında 15 gün fark var." diye konuştu.

7 Kilosu 900-950 bin TL'den satılıyor

Kilosu 900-950 bin TL'den satılıyor

Erişmiş, ayrıca şu ifadeleri kullandı:

"Geçen sene 200 metrekarede ekim yaptım. Bu sene 2 dönüme çıkardım. Hassas bir bitki. Bu bitkinin her şeyinden yararlanılıyor, çiçeğinden, poleninden, safranından ve yumrusundan. O nedenle fiyatı çok yüksek. Bu işin hiçbir makinesi yok. Tüm aşamaları elle yapılıyor. Sadece ekimden önce traktörle tarla sürülüyor. Çapayla toprağı yumuşatıyoruz. Sonra oluklar oluşturup safran soğanlarını yerleştiriyoruz. Türkiye'de kilogramı 900-950 bin liraya satılıyor."

8 "Bu işi yapmak isteyen kim varsa yardımcı olurum"

"Bu işi yapmak isteyen kim varsa yardımcı olurum"

Bir dönümde 200-300 gram safran aldıklarını dile getiren Erişmiş, "Bu işi yapmak isteyen kim varsa yardımcı olurum. Güzel bir iş. Daha önce ilçe merkezinde esnaftım. Bıraktıktan sonra bu işe girdim. Çok zevkli bir iş. Bir çiçeği gördüğünde, kokusunu aldığında her şeyi unutuyorsun." ifadelerini kullandı.
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