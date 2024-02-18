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Cep telefonu pazarına bir marka daha geldi

Mipo Türkiye'de akıllı telefon pazarına giren yeni marka oldu. Şirketten açıklama var.

18 Şubat 2024 | 19:41
Cep telefonu pazarına bir marka daha geldi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mipo, Türkiye'de akıllı telefon pazarına girdi. Açıklamaya göre şirket AR-GE merkezi desteğiyle telefon üretimini Türkiye'de, kendi tesislerinde kurduğu üretim bantlarında gerçekleştiriyor.

4 MODELİNİ PİYASAYA SÜRDÜ

Yine açıklamaya göre M17, M25, M33 ve M46 Pro olmak üzere 4 farklı modelini pazara sunan Mipo, yakın zamanda markanın amiral gemisi olacak M46 Plus ve M59 modellerini de satışa sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mipo Yönetim Kurulu Başkanı Emir Aral hem teknoloji üretiminin hem de kullanımının Türkiye'de giderek arttığını belirterek "Araştırmalar dünya çapındaki akıllı telefon sevkiyatlarının 2023'ün dördüncü çeyreğinde yıllık yüzde 8 artarak 320 milyon adede ulaştığını gösteriyor. Mipo olarak ana odağımız, teknoloji üreterek katma değer sağlamak ve yeni istihdam alanları oluşturmak. 40 yıllık sektör tecrübemizin sağladığı yetkinlik ve donanım bugün bize yeni ürünler üretme fırsatını verdi" dedi.

Aral, sadece cep telefonu üretmekle kalmayıp, yakın zamanda farklı teknolojik ürünleri de tüketicilere sunmayı planladıkları belirterek, 'Türkiye'nin en çok tercih edilen telefon markalarından biri olmayı hedefliyoruz. 2024 yılı bu anlamda hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimiz tam bir atılım yılı olacak diyebiliriz. AR-GE merkezimizde geliştirdiğimiz yeni ürünlerimizi piyasaya sürmeye ve teknoloji yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.
 

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