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Cola-Cola Türkiye'de üst düzey atama

Coca-Cola Türkiye'nin yeni genel müdürü Gaye Narmanlı Sunerli oldu.

26 Mart 2024 | 14:01
Cola-Cola Türkiye'de üst düzey atama

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marmara Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölümü'nden mezun olan ve 2005 yılında Procter&Gamble'a katılan Gaye Narmanlı Sunerli, şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olmanın yanı sıra Ticari Pazarlama Direktörü, Satış Direktörlüğü, E-Ticaret Dijital & Ticari Pazarlama Başkan Yardımcılığı gibi üst düzey görevlerde bulundu.

2021 yılından bu yana Procter&Gamble Türkiye, Kafkasya, Orta Asya Satış Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sunerli, 2024 Şubat itibarıyla Coca-Cola Türkiye Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.

Coca-Cola ailesine 2018 yılında katılan ve 2021 yılından bu yana Coca-Cola Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Başak Karaca ise Kafkasya ve Orta Asya Bölgesinden Sorumlu Genel Müdür olarak atandı.

Hızlı tüketim ürünleri alanında 25 yılın üzerinde deneyime sahip olan Karaca, Galatasaray Lisesi'nden sonra Boğaziçi Üniversitesi işletme yönetimi ile siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında çift anadal lisans eğitimini tamamladı.

Kariyerine 1995 yılında Procter&Gamble'da başlayan Karaca, şirketin İsviçre operasyonu ve ABD’deki merkezinde yönetim rollerinde çalıştı. 2008 yılında Yıldız Holding'e geçerek, üst düzey görevlerle beraber farklı yönetim kurullarında da çalıştı. AA

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