D-Marin Yunanistan'da 'Güvenlik Elçisi' oldu

Premium marina seçkisi D-Marin, Yunanistan Deniz Ortamlarını Koruma Derneğinin (HELMEPA) güvenlik elçisi ilan edildi. Böylece D-Marin, ilgili güvenlik yönetmeliklerine ve talimatlarına sıkı sıkıya bağlı kalma, diğer paydaşları da aynı tutumu benimsemeye teşvik etme ve yerel topluluklarda ve daha geniş kitlelerde deniz güvenliği kültürünü geliştirme konularındaki süregelen taahhüdünün bir parçası oldu.

D-Marin’in taahhüdü, denize değer veren ve saygı duyan, ayrıca Yunanistan’da ve Akdeniz’in tamamında deniz güvenliğinin artırılması mesajını yaymak isteyen herkes için geçerli olma niteliği taşıyor.

Güvenlik elçisi unvanının alınması, geçen ay Yunanistan’ın ‘Deniz Kazalarının ve Boğulma Vakalarının Önlenmesine Yönelik Ulusal Gününde’, HELMEPA ve ortakları ENAK ve MEPP ile Zea Marina’da düzenlenen bir etkinlikle kutlandı.

D-Marin Sağlık, Güvenlik ve Çevre Sorumlusu Areti Priovolou, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Deniz güvenliği, güçlü ÇSY stratejimiz ve Sağlık ve Güvenlik politikamızla uyumlu güvenli bir çalışma ortamı ve eğlence tesisleri sunma taahhüdümüzün önemli bir parçası. HELMEPA elçisi olarak Yunanistan’a olan bağlılığımızın kapsamını genişletmekten memnuniyet duyuyoruz.”

HELMEPA Strateji ve Geliştirme başkanı Constantinos Triantafillou’dan güvenlik elçisi sertifikasını alan Zea Marina Müdür Yardımcısı Konstantina Leontsini ise “Eğitim ve elçilik unvanını almak için gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmaları kutladığımız harika bir etkinlik oldu. HELMEPA’dan büyük bir memnuniyet duyarak aldığımız sertifikayı marinamızda gururla sergiliyoruz. Herkesi Zea Marina ve geniş çevresinde güvenlik konusu üzerinde düşünmeye teşvik etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

D-Marin, 20 marinasının tamamında güvenlik yönetmeliği eğitimini daha da geliştirerek güvenlik yönetmelikleri ve talimatlarına bağlılığın öneminin marina ağının tamamınca benimsenmesini hedefliyor.