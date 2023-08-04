ARA
Bist 100
7470,1
0,94%
Bist 100
Dolar/TL
27,0077
0,054%
Dolar/TL
Euro/TL
29,7481
0,1884%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1005
0,0173%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1682,13
0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

D-Marin Yunanistan'da 'Güvenlik Elçisi' oldu

D-Marin, Yunanistan Deniz Ortamlarını Koruma Derneğinin (HELMEPA) güvenlik elçisi ilan edildi.

04 Ağustos 2023 | 16:11
0
D-Marin Yunanistan'da 'Güvenlik Elçisi' oldu

Premium marina seçkisi D-Marin, Yunanistan Deniz Ortamlarını Koruma Derneğinin (HELMEPA) güvenlik elçisi ilan edildi. Böylece D-Marin, ilgili güvenlik yönetmeliklerine ve talimatlarına sıkı sıkıya bağlı kalma, diğer paydaşları da aynı tutumu benimsemeye teşvik etme ve yerel topluluklarda ve daha geniş kitlelerde deniz güvenliği kültürünü geliştirme konularındaki süregelen taahhüdünün bir parçası oldu.

D-Marin’in taahhüdü, denize değer veren ve saygı duyan, ayrıca Yunanistan’da ve Akdeniz’in tamamında deniz güvenliğinin artırılması mesajını yaymak isteyen herkes için geçerli olma niteliği taşıyor. 

Güvenlik elçisi unvanının alınması, geçen ay Yunanistan’ın ‘Deniz Kazalarının ve Boğulma Vakalarının Önlenmesine Yönelik Ulusal Gününde’, HELMEPA ve ortakları ENAK ve MEPP ile Zea Marina’da düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. 

D-Marin Sağlık, Güvenlik ve Çevre Sorumlusu Areti Priovolou, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Deniz güvenliği, güçlü ÇSY stratejimiz ve Sağlık ve Güvenlik politikamızla uyumlu güvenli bir çalışma ortamı ve eğlence tesisleri sunma taahhüdümüzün önemli bir parçası. HELMEPA elçisi olarak Yunanistan’a olan bağlılığımızın kapsamını genişletmekten memnuniyet duyuyoruz.”

HELMEPA Strateji ve Geliştirme başkanı Constantinos Triantafillou’dan güvenlik elçisi sertifikasını alan Zea Marina Müdür Yardımcısı Konstantina Leontsini ise “Eğitim ve elçilik unvanını almak için gerçekleştirdiğimiz yoğun çalışmaları kutladığımız harika bir etkinlik oldu. HELMEPA’dan büyük bir memnuniyet duyarak aldığımız sertifikayı marinamızda gururla sergiliyoruz. Herkesi Zea Marina ve geniş çevresinde güvenlik konusu üzerinde düşünmeye teşvik etmeyi sürdüreceğiz” dedi.

D-Marin, 20 marinasının tamamında güvenlik yönetmeliği eğitimini daha da geliştirerek güvenlik yönetmelikleri ve talimatlarına bağlılığın öneminin marina ağının tamamınca benimsenmesini hedefliyor. 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1682,16 0,09%
  • ALTIN ONS 1937,19 0,04%
  • BIST 100 7470,1 0,94%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0088 0,0582%
  • EURO/TURK LIRASI 29,7467 0,1834%
  • EURO/USD 1,1004 0,0109%
  • INGILIZ STERLINI 1,2782 -0,01916%
  • JAPON YENI 142,472 -0,003%
  • KANADA DOLARI 1,3372 0,01683%
  • RUS RUBLESI 95,375 -0,2614%
Günün En Çok Okunanları
Derince'deki patlamanın nedeni ne? İlk değerlendirme
Konutta kredi muslukları açılsın talebi: 'Fiyatlar dar ve orta kesim için ulaşılmaz bir hale geldi'
Konutta kredi muslukları açılsın talebi: 'Fiyatlar dar ve orta kesim için ulaşılmaz bir hale geldi'
Altın ithalatına kota geliyor
Altın ithalatına kota geliyor
ABD'li 99 yıllık dev şirket iflas ettiğini açıkladı
ABD'li 99 yıllık dev şirket iflas ettiğini açıkladı
Biontech'te büyük kar dönemleri geride kaldı: Dikkat çeken rakamlar...
Biontech'te büyük kar dönemleri geride kaldı: Dikkat çeken rakamlar...
Bedelli askerlikte yeni dönem
Bedelli askerlikte yeni dönem
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Zuckerberg kafes dövüşü için tarih verdi, gözler Musk'tan gelecek yanıtta
GERİ
İLERİ
Derince'deki patlamanın nedeni ne? İlk değerlendirme
Konutta kredi muslukları açılsın talebi: 'Fiyatlar dar ve orta kesim için ulaşılmaz bir hale geldi'
Altın ithalatına kota geliyor
ABD'li 99 yıllık dev şirket iflas ettiğini açıkladı
Biontech'te büyük kar dönemleri geride kaldı: Dikkat çeken rakamlar...
Konutta kredi muslukları açılsın talebi: 'Fiyatlar dar ve orta kesim için ulaşılmaz bir hale geldi'
Altın ithalatına kota geliyor
ABD'li 99 yıllık dev şirket iflas ettiğini açıkladı
Biontech'te büyük kar dönemleri geride kaldı: Dikkat çeken rakamlar...
Bedelli askerlikte yeni dönem
Altın ithalatına kota geliyor
ABD'li 99 yıllık dev şirket iflas ettiğini açıkladı
Biontech'te büyük kar dönemleri geride kaldı: Dikkat çeken rakamlar...
Bedelli askerlikte yeni dönem
Dolar- euroda günün ilk rakamları
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL