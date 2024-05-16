Doğanlar Mobilya Grubu, Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak-Banyo, Ruum Store ve Biga Home markalarıyla, Türkiye’nin önde gelen 100 şirketi arasında yer alıyor. 2023 rakamlarını açıklayan Doğanlar Mobilya Grubu, ulaşılabilir fiyatlarla modern tasarımlı mobilya üretimi ve satışı yapan mağaza sayısına göre 3. büyük mobilya şirketi olma özelliğini taşıyor.

2023 yıl sonu hedeflerine ulaşan ve başarılı bir tablo yakalayan Doğanlar Mobilya Grubu, 2023 yılında TMS-29 Enflasyon Muhasebesi uygulanmış rakamlar dahil, 8,8 milyar TL hasılat rakamına ulaşarak, önceki yıla göre %17,4’lük bir satış büyümesi yakaladı. TMS-29 Enflasyon muhasebesi hariç bakıldığında ise 2022 yılına göre 2023 yılında %80’lik bir satış büyümesi gerçekleşti. Etkin operasyonel gider yönetimi ile birlikte, Doğanlar Mobilya Grubu 2023 yılında %15,8 FAVÖK marjı ile 1,4 milyar TL FAVÖK rakamına ulaştı. Bir önceki yıl %38,5 olan brüt kâr marjını 2023 yılında %39,1’e yükseltti. Net kârı 2023 yılında, bir önceki yıla göre %75 artarak 718 milyon TL’ye ulaştı. Net kâr marjı 2022 yılında %5,5 olan Grubun, 2023 yılında net kar marjı %8,2’ye yükseldi. Doğanlar Mobilya Grubu’nun öz kaynakları ise %28 artışla 2023 sonu itibarıyla 2,2 milyar TL’ye yükseldi.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “2023 yılı Türk mobilya sektörü için inişler ve çıkışlarla dolu bir yıl oldu. Yılın ilk yarısında global ekonomideki belirsizlikler ve hammadde fiyatlarındaki artışlar sektörü olumsuz etkiledi. Buna karşın bizim için 2023 yılı oldukça verimli ve gurur verici geçti. Bir önceki yıla göre enflasyon muhasebesi uygulanmış şekilde %17,4’lük bir satış büyümesi, enflasyon muhasebesi etkisi hariç bakıldığında ise %80’lik bir satış büyümesi yakaladık. Öz kaynaklarımız ise %28’lik bir artış göstererek 2,2 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Türk mobilya sektörü için inişlerin ve çıkışların olduğu bir yıl olacağını öngörüyoruz. Bu iniş ve çıkışlardan daha az etkilenmek ve başarılarımızı aynı istikrar ile yürütebilmek adına 2024 yılını ihracat yılı ilan ettik. Odağımızın globalde olmasının en büyük etkenlerinden birisi de elbette 2023 yılında edindiğimiz başarılar oldu. Bu kapsamda 2024 yılında konsolide satış gelirlerimizin %10-%12’sinin ihracat payı olmasını öngörüyoruz. 45 ülkeye ihracat yapıyoruz ve BİGA Home markamız ile Senegal'de büyük bir başarı yakaladık. 2023 yılının eylül ayında resmi açılışımızı gerçekleştirmiş genç bir marka olmamıza rağmen 5 münhasır, 20 satış noktası ve birçok projeli işlere imza atarak bayrağımızı Afrika’da gururla dalgalandırıyoruz. Grup olarak hedef pazarlarımız ABD, Afrika ve Ortadoğu. 2024 yılı bütçemizin %5-6'sını yatırımlara ayırmayı planlıyoruz. Bu yatırımlar dijital altyapı, sürdürülebilirlik, güneş enerjisi santralleri (GES), kapasite artışı, satış noktası ve marka yatırımlarını kapsayacak. Sürdürülebilirlik alanında da önemli yatırımlar yapıyoruz. Sektöre öncülük etmek için Sürdürülebilirlik ofisi kurduk ve ISO-16064-01 Kurumsal Karbon Ayak İzi raporunu hazırladık. Bu rapora göre sektör ortalaması 7-11 CO2e/ton iken biz 5.76 CO2e/ton ile 1-1.5 ton daha az karbon ayak izine sahibiz.” şeklinde konuştu.