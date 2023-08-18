ARA
Bist 100
7465,83
-3,85%
Bist 100
Dolar/TL
27,0975
-0,0169%
Dolar/TL
Euro/TL
29,46
-0,179%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0872
0,0465%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1649,12
0,17%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Doğanlar Mobilya net kârını 3 kat arttırdı

Doğanlar Mobilya Grubu 2023 yılının ilk yarısında 2,6 milyar TL hasılat elde etti.. Satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 83 artıran grubun net kârı aynı dönemde 3 katına çıkarak, 155 milyon TL’ye ulaştı.

18 Ağustos 2023 | 17:12
Son Güncellenme: 18 Ağustos 2023 | 17:17
0
Doğanlar Mobilya net kârını 3 kat arttırdı

Bünyesinde Doğtaş, Kelebek, Lova Yatak, Kelebek Mutfak-Banyo, Ruum Store ve Biga Home markalarını barındıran Doğanlar Mobilya Grubu, 2023 ilk yarı yıl rakamlarını açıkladı. 

Doğanlar Mobilya Grubu 2023 yılının ilk yarısında, 2,6 milyar TL hasılat rakamına ulaşarak, önceki yıla göre %83’lük bir satış büyümesi yakaladı. 342 milyon TL FAVÖK rakamına ulaşan grup, net kârını 2022 yılının aynı dönemine göre 3 katına çıkarak 155 milyon TL’ye getirdi. Doğanlar Mobilya Grubu aktif büyüklüğünü ise 4,1 milyar TL’ye yükseltti.
Karamemiş: 6 markamızla başarılı yolculuğumuza devam ediyoruz

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş, 2023'ün ilk yarısının oldukça verimli ve gurur verici geçtiğini belirterek, "Doğanlar Mobilya Grubu olarak, markalarımızın gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarında global marka olabilmesi ve süreçlerimizin dinamik bir yapıya dönüşmesi için tüm süreçlerimizde değişikliklere gittik. Bu değişikliklerle yatırımlarımızın ve büyüme grafiğimizin sürdürülebilir olmasının başta yöneticilerimizden tüm çalışanlarımıza ve şirket kültürümüze kadar benimsenmesini sağladık. 2023 yılında hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz. Yılın ikinci yarısında da geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hedeflerin üzerinde bir rakam tutturmak adına yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin yanı sıra uluslararası pazardaki yerimizi güçlendirmek için; Doğtaş markamızla Almanya, Pakistan, Özbekistan ve Mairitius, Lova markamızla Azerbaycan, Kelebek markamızla ile Rusya pazarlarında satış noktalarımızla yerimizi aldık. Ayrıca, Senegal’de kurulan BİGA Home markamızla Afrika kıtasında da yatırımlarımızı çoğaltarak devam ederken, 2023 yıl sonunda mevcut satış noktalarımıza ilave 20-25 yurt dışı satış noktasına ulaşmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1649,12 0,17%
  • ALTIN ONS 1892,84 0,18%
  • BIST 100 7465,83 -3,85%
  • DOLAR/TURK LIRASI 27,0975 -0,0169%
  • EURO/TURK LIRASI 29,46 -0,179%
  • EURO/USD 1,0872 0,0465%
  • INGILIZ STERLINI 1,27257 -0,16397%
  • JAPON YENI 145,318 -0,355%
  • KANADA DOLARI 1,35587 0,09302%
  • RUS RUBLESI 94,1 -0,4233%
Günün En Çok Okunanları
Yollardaki Togg sayısı ne kadar?
Mermi "altın" gibi izlenebilecek
Mermi "altın" gibi izlenebilecek
1 yeni halka arz geliyor, 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
1 yeni halka arz geliyor, 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip iş insanlarını aramış
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip iş insanlarını aramış
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
Ağlayarak istifa dilekçesi yazınca... Kıdem tazminatı kararı
Ağlayarak istifa dilekçesi yazınca... Kıdem tazminatı kararı
Hükümet memur ve memur emeklisine yeni zam teklifini sundu
Hükümet memur ve memur emeklisine yeni zam teklifini sundu
Bir araştırmaya göre dünyanın en kirli şehri: Başkenti taşımayı düşünüyorlar
GERİ
İLERİ
Yollardaki Togg sayısı ne kadar?
Mermi "altın" gibi izlenebilecek
1 yeni halka arz geliyor, 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip iş insanlarını aramış
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
Mermi "altın" gibi izlenebilecek
1 yeni halka arz geliyor, 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip iş insanlarını aramış
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
Ağlayarak istifa dilekçesi yazınca... Kıdem tazminatı kararı
1 yeni halka arz geliyor, 3 şirketin bedelsiz sermaye artırımına onay
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini yapay zeka ile taklit edip iş insanlarını aramış
Merkez Bankası anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi
Ağlayarak istifa dilekçesi yazınca... Kıdem tazminatı kararı
Hükümet memur ve memur emeklisine yeni zam teklifini sundu
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL