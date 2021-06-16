Öğrenmeyi tüm dünyada eğlenceli hale getirmeyi hedefleyen küresel öğrenme platformu Kahoot!, Türkçe dil desteği sunmaya başladı.

Global öğrenme platformu Kahoot! dünden itibaren Türkçe dil desteği sunmaya başladı. Bu sayede Kahoot!, global kullanıcı topluluğu için daha da erişilebilir hale geldi. Kahoot! CEO’su Eilert Hanoa, Türkiye’deki eğitimcilerin, öğrencilerin, şirketlerin ve ailelerin Kahoot! kullanımında ciddi bir artış gözlemlediklerine dikkat çekti. Bugüne kadar 200’den fazla ülkede kullanılan ve oyuncu sayısını hızla artırarak 5 milyardan fazla kullanıcıya ulaşan Kahoot!, sınıfta, işte veya evde dünya çapında tüm kullanıcılar için etkili öğrenme deneyimleri oluşturmayı amaçlıyor.

Türkçe’nin Kahoot!’ta en çok kullanılan 10 dil arasında yerini almasıyla Kahoot!, Türkiye piyasasına güçlü bir giriş yaptı. Geçen yıl Türkiye’den 22 milyonun üzerinde katılımcı, Kahoot! oyunları oynadı. Bu sayı bir önceki yıla göre yüzde 105’ten fazla artış anlamına geliyor. Ayrıca, kullanıcılar arasında 140 binden fazla öğretmen ve 2 milyondan fazla öğrenci vardı. Türkiye’de 340 binden fazla profesyonel katılımcı ister yerinde ister uzaktan Kahoot! uygulamasını kullanarak iş arkadaşlarıyla öğreniyor, etkileşim kuruyor ve işbirliği yapıyor.

Kahoot! olarak misyonlarının öğrenmeyi eğlenceli hale getirmek olduğunu vurgulayan Kahoot! CEO’su Eilert Hanoa, “Kaç yaşında oldukları ve hangi dili konuştukları fark etmeksizin tüm dünyadaki kullanıcıları potansiyellerinin en üst seviyesine ulaşmaları konusunda desteklemeye kararlıyız. Geçen yıl Türkiye’deki eğitimcilerin, öğrencilerin, kurumsal ekiplerin ve ailelerin Kahoot! kullanımında oldukça büyük bir artış gözlemledik. Türkçe konuşan kullanıcılarımız için ana dillerinde daha erişilebilir ve daha sezgisel bir öğrenim deneyimi sunmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Öğrenmeyi Türkçe olarak da eğlenceli hâle getiriyor

Kahoot! uygulaması, iOS için App Store’dan ve Android için Google Play’den indirilebilir. Çocuklar ve öğrenciler, şimdi 11 dilde kullanıma sunulan “Kahoot! DragonBox Algebra 5+” ve “Kahoot! DragonBox Algebra 12+” ile matematik öğrenmenin eğlenceli yollarını keşfedebilir. Sürükleyici görseller ve oyunlarla yeni bir dil öğrenmek isteyen kullanıcılar, Kahoot! öğrenme uygulamaları ailesinin bir parçası olan “Drops dil öğrenme uygulaması” serisinin iOS veya Android sürümlerini indirebilir.