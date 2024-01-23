Elite World Hotels & Resorts'tan 7 yılda 50 otel hedefi

11 otelle Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde faaliyet gösteren Elite World Hotels & Resorts, franchise modeliyle 2030 yılında yurt içi ve yurt dışında toplam 50 otele ulaşmayı hedefliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Elite World Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, ülkeye gelen turist sayısı ve turizm gelirini artırma gerekliliğine vurgu yaparak, “Bu hedefe sadece büyük şehirler veya resort otellerle değil, ülkenin her ilinde konaklama tesislerinin kalitesini artırarak ulaşabiliriz. Turizmde çeşitlendirmenin önemli bir kriter olduğunu düşünüyoruz. Bundan hareketle biz de Elite World olarak bu çeşitlendirmeyi sağlayıp Türkiye’nin 7 bölgesinde otellerimizle var olmak istiyoruz.” dedi.

Bezaroğlu, “Biz otellerimizle bu çeşitlendirmeye katkı sağlarken ülkemize yurt dışından gelen turist pazarlarındaki çeşitliliği de önemsiyoruz. Bu nedenle bu yıl global pazarlarda tanıtım çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz. Doğru hedef kitle, doğru bütçe ve hedeflerde turizmde istediğimiz yere geleceğimize inanıyoruz.” diye konuştu.

Elite World Hotels & Resorts CEO’su Orkun Petekçi de, şöyle konuştu:

“Turizmde değişen trendlere hızla adapte olan Elite World Hotels & Resorts olarak farklı kategorilere hitap edecek 4 yeni marka daha yaratarak turizmde çeşitliliği artırmayı hedefliyoruz. Bu büyümeyi gelen talepler doğrultusunda 3 ve 4 yıldızlı oteller ağırlıklı olmak üzere franchise iş modeliyle Türk turizminin büyümesine katkı sağlamak isteyen yatırımcılarla birlikte gerçekleştireceğiz. Sektörde yerli zincir olarak sahip olduğumuz deneyim ve sunduğumuz uluslararası standartlardaki hizmetle yatırımcılara tüm hizmetleri paket olarak sunuyoruz. 8’i kendi yatırımımız olan otellerimiz sayesinde yatırımcılarımızla aynı dili konuşuyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için yatırımcıları Türk turizminin büyümesine katkı sağlamaya davet ediyoruz. 2030 yılına kadar 50 otele ulaşma hedefimiz doğrultusunda Türkiye’nin farklı illerine markamızı taşımak için yatırımcılarla bir araya geliyoruz. Amacımız otel sayımızı artırmaktan öte kaliteden ödün vermeden turizme katkı sağlamak. Açtığımız otellerle istihdama da büyük ölçüde katkı sağlayacağız.”