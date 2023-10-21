Enerji ve yapay zekaya yatırım yapacak

60 ülkeye ihracat gerçekleştiren Güral Porselen, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı ‘Türkiye’nin ilk 1000 İhracatçısı’ raporuna göre 2022 yılında Porselen ve Seramik Sofra Mutfak ve Seramik Süs Eşyası kategorisinde en çok ihracat yapan Türk firması olarak 1’incilik ödülünün sahibi oldu.

Yeni başarılar için üretime hız kesmeden devam ettiklerini belirten Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral, ‘’Trademap verilerine göre 2022 yılında; porselen, çini, sofra ve mutfak eşyası kategorisinde dünya genelinde 181 ülke tarafından 12.8 milyar dolarlık bir ihracat gerçekleştirildi. Türkiye olarak bu payın 226 milyon dolarını üstlenerek 2021’de 10. sıradayken, 2022’de yükselerek 7. sıraya çıktık. Bir sene içinde elde edilen bu başarının en güçlü mimarlarından biri olmaktan Güral Porselen olarak mutluluk duyuyoruz” diyor.

Hem ev dekorasyonu hem de HORECA sektörüne hitap ettiklerini dile getiren Güral, “Çok çeşitli ürün yelpazemizin arkasındaki güçlü etkenlerden biri, yılda ortalama 100 milyon parça üretme kapasitesine sahip tesisimiz diyebilirim. Türkiye, Ortadoğu ve Avrupa’nın tek çatı altında üretim yapan tek tesisi Güral Porselen’in üretim tesisidir” diye ekliyor.

YENİ PAZAR ARAYIŞI

Dünya pazarlarında daralma ve harcamalarda azalma yaşandığını belirten Güral, “Türkiye’nin en büyük ihracat pazarları olan AB ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki daralmanın etkisini fazlasıyla hissettik. Bizler de Afrika başta olmak üzere yeni pazar arayışlarına girdik. İhracattaki başarımız elbette tesadüf değil. Yeni pazarları portföyümüze katarak, Ar-Ge çalışmalarına önem vererek, yenilikçi iş yapış şekillerini ve teknolojiyi odağımızda tutarak ürettik, üretmeye devam edeceğiz. 1989’da başladığımız yolculuğumuzda, bugün Türkiye’nin ihracat lideri olma başarımızın arkasında emeği olan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim” diye konuşuyor.

TOPLAM 29 MW’LIK YATIRIM

Gürallar Grup olarak 2024’te iki büyük yatırım hedefleri olduğunu belirten Güral sözlerine şöyle devam ediyor:

“2024’te güneş enerjisi sistemlerine yatırım yapmayı hedefliyoruz. Kütahya OSB’de yer alan Güral 29 Ekim Seramik Fabrikamızın çatısına 9 MW ve sahaya da 20 MW gücünde güneş enerji sistemi kurmak için yaklaşık 19 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. 2025 ve 2026 yıllarında da enerji yatırımlarımızı genişleteceğiz. Böylece tükettiğimiz enerjinin yüzde 65’ini kendimiz karşılayacağız. Bir diğer yatırım planımız da Gürallar Grubu olarak şirketlerimizde yapay zeka uygulamalarına ağırlık vermek. Bu yıl ve gelecek yıllarda, üretim ve üretim sonrası faaliyetlerimizde yapay zekaya 400-450 bin dolar tutarında yatırım yapmayı hedefliyoruz.”