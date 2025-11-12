Berelerin üstünde neden ponpon olur?

Bazı kaynaklara göre 1930’ların Büyük Buhran yıllarında, süsleme malzemeleri oldukça pahalı hale gelmişti. Bu dönemde insanlar, örgülerden artan ipleri değerlendirerek ponpon yapmaya başladılar. Böylece ponpon, ekonomik sıkıntıların ortasında yaratıcı bir süsleme aracı hâline geldi. Özellikle İskoçya’da, tepesinde kırmızı ponpon bulunan bereler moda oldu.

Bazı kaynaklara göre Büyük Buhran döneminde (1929–1939) İskoçya’da tepesinde “toorie” adı verilen parlak kırmızı ponpon bulunan gevşek bereler popüler hâle geldi. Püsküller veya taşlı süsler gibi pahalı aksesuarlarla karşılaştırıldığında, ponpon daha ekonomik bir süslemeydi; çünkü artan ipliklerden kolayca yapılabiliyordu.