Enerjisa'nın (ENJSA) temettü tarihi ve miktarı kesinleşti

Enerjisa A.Ş. dün akşam KAP'a yapılan bildirimde, 2023 yılı karından pay başına brüt 2,7900000 TL, net 2,5110000 TL kar payı ödeneceğini duyurdu. Kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 2 Mayıs 2024, ödeme tarihi ise 6 Mayıs 2024. Enerjisa'dan KAP'a yapılan bildirim şöyle:

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2023 - 31.12.2023 döneminde oluşan net konsolide kardan: