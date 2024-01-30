ARA
Bist 100
8474,3
0,03%
Bist 100
Dolar/TL
30,3505
0,0139%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9076
0,0266%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0842
0,0979%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1984,81
0,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

English Home logo ve amblemini değiştirdi

Ev tekstili ve ürünleri markası English Home logo ve amblemini değiştirdi.

30 Ocak 2024 | 14:50
English Home logo ve amblemini değiştirdi

Yurtiçi ve yurtdışında 400’ü aşkın mağazasıyla hizmet veren English Home marka kimliğini, logosunu ve amblemini yeniledi.

English Home Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cennet Melis Uslukılınç, “English Home olarak hikâyemizden aldığımız ilham ve güçle modern yaşamın gereksinimlerini karşılayacak biçimde yenileniyoruz. Yeni logomuzla sade ve modern bir görünüme kavuşurken, kullandığımız yazı karakterimiz marka kimliğimizin özgünlüğünü yansıtıyor.

 

Amblemimizdeki altı bölüm, English Home’un temel değerleri olan özgünlük, ilham, cömertlik, kalite, güvenilirlik ve alçakgönüllülükten ilham alıyor. English Home değişen gelecek planları, vizyonu ve ihtiyaçlarıyla uyumlu özgün, modern ve gustosunu hissettiren yeniliğiyle bir yaşam tarzı markası olmayı hedefliyor” değerlendirmesinde bulundu.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1984,81 0,08%
  • ALTIN ONS 2034,06 0,07%
  • BIST 100 8474,3 0,03%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,706 0,17%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34156 0,03989%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,75 0,7114%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,3505 0,0139%
  • EURO/DOLAR 1,0842 0,0979%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9076 0,0266%
  • STERLIN/DOLAR 1,26865 -0,19118%
Günün En Çok Okunanları
Ünlü İngiliz yatırımcı açıkladı: İyi iş fikirlerini ortaya çıkaran o soru
Uzay istasyonu nasıl bir yer? Uzayda ne yiyorlar? Yüzleri neden daha şiş görünüyor? Gezeravcı soruları yanıtladı
Uzay istasyonu nasıl bir yer? Uzayda ne yiyorlar? Yüzleri neden daha şiş görünüyor? Gezeravcı soruları yanıtladı
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
Çinli otomobil devi bu yıl Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor
Çinli otomobil devi bu yıl Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor
Neuralink'in beyin çipi ilk kez bir insana yerleştirildi: Peki hedef ne? Musk açıkladı
Neuralink'in beyin çipi ilk kez bir insana yerleştirildi: Peki hedef ne? Musk açıkladı
Yabancıların 2023'te en çok alım yaptığı 10 hisse ve getirisi
Yabancıların 2023'te en çok alım yaptığı 10 hisse ve getirisi
Akfen Holding yeni yatırım fırsatları arıyor
Akfen Holding yeni yatırım fırsatları arıyor
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
Ünlü İngiliz yatırımcı açıkladı: İyi iş fikirlerini ortaya çıkaran o soru
Uzay istasyonu nasıl bir yer? Uzayda ne yiyorlar? Yüzleri neden daha şiş görünüyor? Gezeravcı soruları yanıtladı
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
Çinli otomobil devi bu yıl Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor
Neuralink'in beyin çipi ilk kez bir insana yerleştirildi: Peki hedef ne? Musk açıkladı
Uzay istasyonu nasıl bir yer? Uzayda ne yiyorlar? Yüzleri neden daha şiş görünüyor? Gezeravcı soruları yanıtladı
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
Çinli otomobil devi bu yıl Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor
Neuralink'in beyin çipi ilk kez bir insana yerleştirildi: Peki hedef ne? Musk açıkladı
Yabancıların 2023'te en çok alım yaptığı 10 hisse ve getirisi
OPPO, Mıstaçoğlu Holding'le el sıkıştı
Çinli otomobil devi bu yıl Türkiye'de satışa sunmayı planlıyor
Neuralink'in beyin çipi ilk kez bir insana yerleştirildi: Peki hedef ne? Musk açıkladı
Yabancıların 2023'te en çok alım yaptığı 10 hisse ve getirisi
Akfen Holding yeni yatırım fırsatları arıyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL