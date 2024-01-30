English Home logo ve amblemini değiştirdi

Yurtiçi ve yurtdışında 400’ü aşkın mağazasıyla hizmet veren English Home marka kimliğini, logosunu ve amblemini yeniledi.

English Home Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cennet Melis Uslukılınç, “English Home olarak hikâyemizden aldığımız ilham ve güçle modern yaşamın gereksinimlerini karşılayacak biçimde yenileniyoruz. Yeni logomuzla sade ve modern bir görünüme kavuşurken, kullandığımız yazı karakterimiz marka kimliğimizin özgünlüğünü yansıtıyor.

Amblemimizdeki altı bölüm, English Home’un temel değerleri olan özgünlük, ilham, cömertlik, kalite, güvenilirlik ve alçakgönüllülükten ilham alıyor. English Home değişen gelecek planları, vizyonu ve ihtiyaçlarıyla uyumlu özgün, modern ve gustosunu hissettiren yeniliğiyle bir yaşam tarzı markası olmayı hedefliyor” değerlendirmesinde bulundu.