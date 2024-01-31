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ENYAKIT, 2024 hedeflerini açıkladı

Türkiye’nin elektrikli şarj ağı işletmeci lisansını alan ilk firma olan ENYAKIT, 2024 hedeflerini belirledi. Üç gün süren etkinlikte elektrikli araç şarj sektörüne dair önemli konular ele alındı.

31 Ocak 2024 | 15:08
Son Güncellenme: 31 Ocak 2024 | 15:39
ENYAKIT, 2024 hedeflerini açıkladı

Türkiye’nin ilk elektrikli şarj işletmecisi lisansının sahibi olan ENYAKIT, 10 – 12 Ocak 2024 tarihlerinde KKTC’de tüm çalışanlar ve yöneticilerin katıldığı özel bir toplantıda bir araya geldi. Üç gün süren etkinlikte elektrikli araç şarj sektörüne dair önemli konular ele alındı. Şirketin 2024 iş planı belirlendi.

ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, “Sektördeki uzun yıllara dayanan tecrübemizle teknolojiyi buluşturarak, elektrikli şarj istasyonları alanında büyümemizi sürdürüyoruz. 2023 yılında da hedeflerimizi başarıyla tamamlayarak, şirketimiz ve sektörümüz adına öncü işlere imza attık. Önümüzdeki süreçte kendimize çok daha zorlu hedefler belirledik. Ekibimizi daha da genişleterek güçlü bir şekilde yolumuza devam edecek, sektördeki başarımızı 2024 yılında daha da artırma kararlılığımızla ilerleyeceğiz” dedi.

Mobil uygulama hayata geçirdi

Şenses’in verdiği bilgiye göre ENYAKIT, sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alarak, maliyet avantajı sunan, müşteri memnuniyeti odaklı ve güvenilir olma hedefi doğrultusunda, Türkiye’de ilk defa yeni nesil enerji ikmalcisi ve ödeme aracı olarak adlandırılan cep telefonu uygulamasını hayata geçirdi. Ayrıca, kullanıcı dostu uygulamasında elektrikli araç kullanıcılarına yaptıkları alım miktarına göre kademeli indirim sağlanıyor. ENYAKIT, tüm şarj ağını minimum 180 kw güce sahip cihazlar ile genişletiyor. 

Şenses, “Türkiye'nin yüzde 80'inin, elektrikli araç ile 300 kilometre menzile kadar seyahat edebilen yüksek hızlı şarj ağını son bir yılda kuran ENYAKIT, bu menzili 200 kilometreye kadar hızlıca düşürmeyi hedefliyor” dedi.

 

 

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