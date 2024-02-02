Ferrari beklentileri aştı, rekor kırdı

Ünlü tomobil üreticisi, 2023 yılı için dördüncü çeyrekteki 294 milyon euro dahil olmak üzere 1,26 milyar euro net kar bildirdi. Ferrari'den yapılan açıklamada "Net gelir önceki yıla göre %17,2 artışla 5.970 milyon Euro olurken, toplam sevkiyat 2022 mali yılına göre %3,3 artışla 13.663 adet oldu" bilgisi verildi. Rakamlar şirket için rekor anlamına geliyor. Şirketin bu yılki tahmini ise 6,4 milyar eurodan fazla (6,9 milyar dolar) gelir.

FERRARİ HİSSELERİ TIRMANDI

Ferrari hisseleri Perşembe günü 52 haftanın en yüksek seviyesine çıktı; New York Menkul Kıymetler Borsası’nda yaklaşık %12 artışla hisse başına yaklaşık 390 dolara ulaştı. Önceki zirve 372,42 dolarla 11 Aralık’ta görülmüştü. Ferrari CEO’su Benedetto Vigna "Rekor 2023 sonuçları ve 2024′e yönelik tutkumuz 2026′nın üst düzey hedeflerine daha güvenle bakmamızı sağlıyor" dedi.

Öte yandan Formula 1'de 7 kez şampiyon olan 39 yaşındaki Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton'ın 2025'ten itibaren Ferrari takımında kariyerini sürdüreceği de duyuruldu.