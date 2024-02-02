FLO Group, Kadının Güçlenmesi Prensipleri'nin imzacısı oldu

Kadının güçlendirilmesi ve ekonomik istihdama katılımını projeleriyle destekleyen FLO Group, Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin (The Women's Empowerment Principles-WEPs) imzacısı oldu. Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Komitesi'yle çalışmalarını aralıksız sürdüren FLO Group, fırsat eşitliği konusunda farkındalığı artırmak ve çalışanlarının kariyer yolcuklarında adımlarına güç katmak için ürettiği projelerini WEPs prensipleri doğrultusunda geliştirmeye devam edecek.

Fırsat eşitliğini yaygınlaştırmak ve kadınların iş yaşamında güçlenmesine destek olmak için çalışmalarına devam edeceklerini ifade eden FLO Group CEO’su Yenal Gökyıldırım şöyle konuştu: “FLO Group olarak attığımız her adımda sektörel ekosistemimiz başta olmak üzere toplumumuza değer yaratmak için çalışıyoruz. Hayatın her alanında eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılığı savunan bir topluluk olarak; kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi ile kimseyi geride bırakmadan özel gereksinimlere uygun çözümlerin hayata geçirilmesi için özenle çalışıyoruz. “Her Adımımızda Merkezimiz İnsan” değerimizden ilham alarak çalışma arkadaşlarımızın kariyer yolcuklarında adımlarına güç katacak projeleri hayata geçiriyoruz. Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Komitemiz ile hayata geçirdiğimiz tüm uygulamalar aracılığıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin tüm ekosistemimiz için olan önemini vurgulamanın yanında; kadınının güçlendirilmesi ve fırsat eşitliğinin garanti altına alınması için üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bundan sonraki dönemde de WEPs ilkeleri ışığında üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye ve hep daha iyisi çalışmaya devam edeceğiz.”