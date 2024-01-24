RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya platformu X'ten paylaştığı mesajda "Fox TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı" dedi.

Marketing Türkiye'nin haberine göre söz konusu değişikliğin sebebi Disney Grubu’nun FOX TV’yi satın alırken isim hakkını da satın alması ve bu hakkın kullanım süresinin sona ermesi. Fox Televizyonu isim hakkının süresinin dolması üzerine yayın yaptığı ülkelerde Star Channel olarak isim değişikliğine gitmişti. Ancak Türkiye bu isimde bir kanal bulunuyor. Taşçı'nın paylaşımına göre kanalı yeni adı Now TV olacak.