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FOX TV'nin adı değişiyor: Peki FOX neden isim değiştiriyor?

RTÜK üyesi İlan Taşçı, FOX TV’nin isim ve logo değişikliğine gitmek istediğini ve bu isteğin RTÜK tarafından onaylandığını duyurdu. Peki, FOX TV neden isim değiştiriyor?

24 Ocak 2024 | 16:04
Son Güncellenme: 24 Ocak 2024 | 16:09
FOX TV'nin adı değişiyor: Peki FOX neden isim değiştiriyor?

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, sosyal medya platformu X'ten paylaştığı mesajda "Fox TV logo değişikliğine gitti artık Now TV oldu. RTÜK değişiklik istemini yerinde bularak onayladı" dedi.

Marketing Türkiye'nin haberine göre söz konusu değişikliğin sebebi Disney Grubu’nun FOX TV’yi satın alırken isim hakkını da satın alması ve bu hakkın kullanım süresinin sona ermesi.  Fox Televizyonu isim hakkının süresinin dolması üzerine yayın yaptığı ülkelerde Star Channel olarak isim değişikliğine gitmişti. Ancak Türkiye bu isimde bir kanal bulunuyor. Taşçı'nın paylaşımına göre kanalı yeni adı Now TV olacak.

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