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Garanti Bankası duyurdu: Genel Müdür değişikliği var

Garanti Bankası bugün KAP'a üst yönetim değişikliği hakkında açıklama yaptı. Açıklamaya göre Garanti Bankası Genel Müdürü Recep Baştuğ görevinden ayrılma kararı aldı. Baştuğ'un yerine Mahmut Akten getiriliyor.

02 Ağustos 2024 | 18:57
Garanti Bankası duyurdu: Genel Müdür değişikliği var

Garanti Bankası'dan bugün KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 02.08.2024 tarihli kararına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmektedir;
2019 yılında Genel Müdürlük görevini üstlenen Sayın Recep Baştuğ görevinden ayrılma kararı almıştır. Bugün, Şirketimiz Yönetim Kurulu, mevcutta Kurumsal, Yatırım Bankacılığı Hizmetleri ve Global Piyasalar'dan sorumlu olan Sayın Mahmut Akten'i yeni Genel Müdür olarak atama kararı almıştır. Mahmut Akten, gerekli yasal prosedürler ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun izinlerinin tamamlanmasını takiben göreve başlayacak. Yönetim Kurulu, Sayın Mahmut Akten'in mevcut pozisyonuna gelecek ismi ileri bir tarihte belirleyecektir.

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Yünsa'dan (YUNSA) bedelsiz sermaye artırımı açıklaması
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100 lot 800 lot olacak: Bedelsiz başvurusu kabul edildi
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GERİ
İLERİ
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