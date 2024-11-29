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Gıda devi hisse satışı için görüşmelere başladı

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi AŞ, borsada işlem görmeyen 100 milyon adetlik hissesinin borsa dışı işlemle, yurt dışında yerleşik bir yatırımcı kuruluşa satışı konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu.

29 Kasım 2024 | 13:43
Son Güncellenme: 29 Kasım 2024 | 14:45
Gıda devi hisse satışı için görüşmelere başladı

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.'den dün hakim ortak hisse satışı hakkında KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Şirket hakim ortağımız Niyazi Önen Holding A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde yönetim kurulu kararı alındığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.
"Şirketimizin 28.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin sahibi bulunduğu Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. hisse senetlerinden (şirketin sermayesinin % 68,60'ına sahibiz) borsada işlem görmeyen 100 milyon adetlik bölümünün (bu miktar şirketin sermayesinin % 17,06'lık kısmına tekabül ediyor) borsa dışı işlemle, yurtdışında yerleşik bir yatırımcı kuruluşa  satışı konusunda ( her halükarda şirket sermayesinin % 51,5'lik kısmının sahibi olarak kalacağımız şekil, kayıt ve şartı ile) görüşmelere başlanmasına ve bu konuda Osman Niyazi Önen ve/veya Aşkın Kurultak'a yetki verilmesine karar verilmiştir". Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.

 

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Oyak Çimento'dan (OYAKC) bedelsiz açıklaması
Piyasaların gözü bugün bu verilerde
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Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
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GERİ
İLERİ
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