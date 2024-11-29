Gıda devi hisse satışı için görüşmelere başladı

Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.'den dün hakim ortak hisse satışı hakkında KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:



Şirket hakim ortağımız Niyazi Önen Holding A.Ş. tarafından aşağıdaki şekilde yönetim kurulu kararı alındığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

"Şirketimizin 28.11.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin sahibi bulunduğu Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. hisse senetlerinden (şirketin sermayesinin % 68,60'ına sahibiz) borsada işlem görmeyen 100 milyon adetlik bölümünün (bu miktar şirketin sermayesinin % 17,06'lık kısmına tekabül ediyor) borsa dışı işlemle, yurtdışında yerleşik bir yatırımcı kuruluşa satışı konusunda ( her halükarda şirket sermayesinin % 51,5'lik kısmının sahibi olarak kalacağımız şekil, kayıt ve şartı ile) görüşmelere başlanmasına ve bu konuda Osman Niyazi Önen ve/veya Aşkın Kurultak'a yetki verilmesine karar verilmiştir". Kamuoyumuza saygı ile duyurulur.