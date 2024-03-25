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Global Blue logosunu yeniledi

•Tax Free alışveriş alanında faaliyet gösteren Global Blue, logosunu yeniledi.

25 Mart 2024 | 19:26
Global Blue logosunu yeniledi

Global Blue, 40 yıl önce Tax Free Alışverişi başlatarak dünya genelinde uluslararası alışverişe güç verdi. O günden bu yana, şirket Tax Free Alışveriş, Payment ve Satış Sonrası Çözümler olmak üzere üç ayrı ürün grubunu kapsar hale geldi.

Bu sektörlerde, Global Blue, entegre yazılım ve verilerini kullanarak her adımda değer sağlamak ve alışverişi daha da ileri seviyelere taşımak için çabalıyor. Bu motivasyon ile hareket eden Global Blue ekibi, son tüketiciler ile markalar arasında bağlantılar kuruyor ve süreçleri basitleştirerek her müşteri yolculuğunu sorunsuz ve hatta içgüdüsel hale getiriyor. Bu çabalar ile, Global Blue kendi müşterilerine iş fırsatları yakalama, müşteri sadakatini artırma, satışları artırma ve operasyonları ile maliyetleri optimize etme imkânı sunuyor. 

Global Blue Başkanı ve CEO’su Jacques Stern, “Global Blue'da, alışveriş yolculuğunu geliştirmenin performansı artırdığına inanıyoruz. Bu yenilenmiş deneyim ve performans odaklılık sadece bir slogan değil; şirketi yönlendiren bir prensip olarak işlemektedir. Bugün lanse ettiğimiz yeniden markalaşma ve yeniden konumlandırma, bu yükümlülüklerimizi daha iyi yansıtabilmemiz ve şirket için önemli bir adımdır" dedi. 

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