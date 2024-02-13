Hemen Al Sonra Öde’ye yeni CEO

Türkiye’nin ilk ve tek ‘Hemen Al Sonra Öde’ çözümünü geliştiren HASO üst yönetiminde bayrak değişimi yaşandı. Türkiye’nin önde gelen finansal kurumlarında ve reel sektör şirketlerinde, veriye dayalı katma değerli ürünlerin geliştirilmesi alanında 25 yıla yakın özel sektör tecrübesi olan Kerem Özgür Araç, karar değerlendirme ve alacak yönetimi platformu olarak 2020 yılından bu yana hizmet geliştiren ve sunan Hemen Al Sonra Öde – HASO’nun yeni CEO’su oldu. HASO’nun kurucu ortağı ve bugüne kadar CEO’su olan Serdar Kodal’dan CEO’luk görevini devralan Araç, “Hemen Al Sonra Öde’nin; sunduğu alışveriş deneyimi, yüksek onay ve müşteri dönüşüm oranları ile geldiği nokta 2024’teki büyümemizin de temel yapı taşı olacak. Mevcut müşterilerimizde satış hacmini arttırırken, yeni entegrasyonlarımızla güçlü ve sürdürülebilir büyümeyi sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye’nin alanında öncü şirketi olan HASO’yu yepyeni ufuklara taşımak için hazırız” dedi. HASO Kurucu Ortağı Serdar Kodal ise “Kerem Özgür Araç’ın bilgi ve deneyimiyle aldığı bu güçlü bayrağı daha da iyi noktalara taşıyacağına inanıyor, başarılar diliyorum” diye konuştu.

Türkiye’nin ilk ve tek ‘Hemen Al Sonra Öde’ çözümünü geliştiren HASO, perakendeci ve pazar yerlerine e ticaret platformları üzerinden herhangi bir finansal ürün gerekliliği olmadan taksitli satış yapma imkânı sağlıyor. Bu uygulama sayesinde alışveriş yapan bireylerin değerlendirilip, limit verilmesinden, taksit planlarının oluşturulmasına, alışveriş sonrası ödemelerin takibine kadar uçtan uca hizmet veren HASO, 2022 yılında Türkiye’nin önde gelen pazar yerlerinden Hepsiburada ile çözüm ortaklığı yaptı. HASO, 2023 yılında da Defacto, BSL, Superga, Kappa’nın katılımı ile ivmesini arttırdı. Yurt dışında birçok örneği olan Sonra Öde Sistemi’nin Türkiye’de ilk ve tek firması HASO, online e-ticarette firmaların ortak sorunları için çözüm üretmeye devam ediyor.

Perakende sektörünün yeni çözüm ortağı HASO

Türkiye’nin önde gelen finansal kurumlarında ve reel sektör şirketlerinde, veriye dayalı katma değerli ürünlerin geliştirilmesi için uzun yıllar çalışan Kerem Özgür Araç, HASO’nun başarılı işleyişine önemli katkılar sunmak için çalışacağını söyledi. Araç, “Hemen Al Sonra Öde’nin; sunduğu alışveriş deneyimi, yüksek onay ve müşteri dönüşüm oranları ile geldiği nokta 2024’teki büyümemizin de temel yapı taşı olacak. Mevcut müşterilerimizde satış hacmini arttırıken, tamamladığımız ve devam eden yeni entegrasyonlarımızla da hacmimizi büyütmeyi planlıyoruz. Online’da edindiğimiz bu tecrübeyi 2024 yılında mağazalara da aynı kolaylıkla taşıyacağız. Alış verişi kolaylaştırmanın yanında, perakandeci ve pazar yerlerine finansal kurum kasları vererek müşterilerinin tüm yaşam döngüsünden haberdar olma, analiz etme, strateji geliştirme, satışlarını arttırma ve sepet tutarlarını büyütme imkânı veriyoruz. Türk perakendeciliğinin bu yeni döneminde, güvenilir ve rüştünü ispatlamış bir çözüm ortağı olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.