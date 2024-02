Hepsiburada, depremin birinci yılında bölgeye desteğini büyüterek sürdürüyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hepsiburada, "Her Sipariş Bir Destek" kampanyası kapsamında, özel bir sayfa oluşturarak, bölgedeki KOBİ'ler, esnaf ve aile işletmeleri ile girişimci kadınlar ve kadın kooperatiflerine destek sağlıyor.

Depremin ardından hayata geçirilen proje yaklaşık bir yıldır devam ederken, 11 Şubat'a kadar sürecek kampanya sayesinde müşteriler alışverişleriyle bölgedeki satıcılara ve ekonomik toparlanmaya katkıda bulunuyor.

Bölgedeki çocuk ve gençlere yıl boyu sağlanan eğitim ve sosyal destekler de depremin yıl dönümünde artarak devam ediyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "Her Sipariş Bir Hediyeye Dönüşüyor" projesiyle Hepsiburada, müşterilerinin de katkısıyla on binlerce çocuğu oyuncak ve kitapla sevindirecek. 6 Şubat'ta Hepsiburada üzerinden verilen her bir sipariş tutara bakılmaksızın bir oyuncak veya kitaba dönüşerek bölgedeki çocuklara armağan edilecek.

2 bin 800'den fazla yeni işletme, Hepsiburada ile e-ticarete adım attı

Hepsiburada'nın "Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü" programı kapsamında bölgedeki KOBİ ve esnafın platform üzerinden ticaret hacmi 11 ay içinde 3,5 milyar lirayı aştı.

Programın başladığı günden itibaren yaklaşık 2 bin 800'den fazla yeni işletme, Hepsiburada ile e-ticarete adım attı. Ayrıca, programla girişimci kadın ve kadın kooperatifleri için özel destekler verilirken, 3 bin 300 girişimci kadın ile kadın kooperatifinin ticaret hacmi 30 Ocak itibarıyla 272 milyon liraya ulaştı.

Hepsiburada satıcılarının ürünlerini daha fazla öne çıkararak siparişlerini artırmaya olanak sağlayan HepsiAD ise deprem bölgesindeki Hepsiburada satıcılarına ek fayda olarak, yapılacak yüklemelere iki kat fazla bakiye desteği sağlıyor.

Bölgede, 2 e-Ticaret İhtisas Merkezi açıldı

Hepsiburada, bölgede e-ticaret ekosisteminin büyüyüp gelişmesi ve küçük işletmelerin ihtiyaçlarına yanıt vermesi amacıyla depremin ardından e-Ticaret İhtisas Merkezini hayata geçirdi.

İlk ikisi Adana ve Hatay'da açılan merkezler, bölgedeki satıcılara lojistik, pazarlama, müşteri hizmetleri ve eğitim konularında destek sağlamaya devam ediyor. Program kapsamında üçüncü merkezin kurulum çalışmaları da devam ediyor.

Şirket, deprem bölgesinde hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. "Bir Gülüş Yeter" projesi kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerle bölgede 4 binden fazla, toplamda ise 35 bin çocuğa ulaşıldı. Çalışmalar kapsamında ayrıca, "Yarınlara Söz" programıyla deprem bölgesindeki gençlere Hepsiburada tarafından eğitim desteği sağlandı.

Hepsiburada, Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü Programı ile bölgedeki 16 binden fazla KOBİ ve esnafı teknoloji, ticaret, lojistik ve pazarlama imkanlarıyla desteklerken, iki yıl içinde bölgeden tüm Türkiye'ye ve dünyaya toplam 10 milyar liralık satış hacmi yaratmayı hedefliyor.