IAS 32 ülkede 70 binin üzerinde kullanıcıya ulaştı

Kurumların dijital dönüşüm süreçlerine uyum sağlayarak, küresel rekabette güçlenmeleri ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamaları için ERP sektörünün katma değeri oldukça yüksek. Küresel ERP pazarının 59,5 milyar dolara ulaştığı günümüzde, ERP pazarının önemli oyuncularından IAS da 35’inci yılını kutluyor. Bugüne kadar birçok yerel ve küresel başarıya imza atan şirketin 50’nci yıl hedefi ise, dünya genelinde 32 ülkede 16 dilde 70 bini aşkın kullanıcıya sunduğu hizmeti en az iki katına çıkarmak.

1989 yılında Yaşar Hakan Karabiber tarafından Almanya'nın Karlsruhe şehrinde kurulan IAS, ilk dönemde ERP çözümlerine ağırlık verdikten sonra otomasyon, IoT ve iş zekâsı teknolojileri gibi alanlarda uzmanlık kazandı. Şirketin bugün, Almanya, Türkiye, Güney Kore, İsvçre’de yerleşik ofisleri, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yerleşik operasyonu bulunuyor.

UÇTAN UCA HİZMET

ERP, bir işletmenin üretimden finansal tüm süreçlerinde yazılımını kontrol edebilecek komple bir mekanizma sunan bir altyapı. IAS da hizmete ERP ile başlayan ve bugün Türkiye'de en büyük ERP firması olarak konumlanan bir marka. IAS olarak kendilerine ait TROIA isimli bir yazılım diline sahip olduklarına dikkat çeken IAS Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can Karabiber, “Bunu dünyada yapan sadece dört şirket bulunuyor ve IAS de onlardan biri. Kodlama zor olsa da IAS’ın kodu kullanıcı dostu ve rahatça öğrenilebiliyor. Üretimin olduğu her yerde ana ürünümüz Canias en mantıklı, en pratik, en kullanılabilir çözüm olarak ön plana çıkıyor” dedi.

Kendi teknolojisini üreten bir dünya markası olma hedefiyle hareket ettiklerini belirten Karabiber, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Öncelikle iş ortaklarımıza dijital dönüşüm süreçlerinde rehberlik etmeyi amaçlıyoruz. Teknolojik anlamda ERP, IoT, büyük veri, iş zekâsı, bulut bilişim, yapay zekâ gibi alanlarda yenilikçi çözümlerle sektöre yön veriyoruz. IAS, Türkiye özelinde yakaladığı başarıları küresel pazarlara taşıyan bir dünya markası. Geçmiş yıllarda aktif olamadığımız ülkelere ve sektörlere girmeyi hedefliyoruz. Bu yönde aktif plan ve projeler yürütüyoruz, dünya devi markalar ile anlaşıyoruz. Yeni dönemde de özellikle teknoloji yoğun sektörler ve dijital dönüşüme açık pazarlar üzerinde yoğunlaşmayı planlıyoruz. Bu bağlamda, otomotiv, savunma ve havacılık, üretim, proje ve hizmet sektörleri ana hedef gruplarımız asında yer alıyor.”

KÜRESEL PAZAR PAYINI ARTIRDI

Bugün ve gelecekte de yeni yatırımlar yapmaya devam edeceklerini kaydeden Karabiber, “İçinde bulunduğumuz 2025 yılı boyunca özellikle üzerinde durmak istediğimiz konular; yapay zekâ entegrasyonu, bulut tabanlı çözümler, gelişmiş veri analitiği, sektörel çözümler, uygulama geliştirme çözümleri ve sürdürülebilirliği destekleyen çevre dostu teknolojiler. Geçen yıla göre küresel pazardaki payımızı yüzde 37,6 oranında artırarak uluslararası alanda pozisyonumuzu güçlendirdik. Amacımız, müşterilerimizin iş süreçlerini yalnızca optimize etmek değil, aynı zamanda geleceğe yönelik, çevik ve sürdürülebilir iş modelleri sunmak” dedi.

SEKTÖR HACMİ 59.5 MİLYAR DOLAR

IAS CTO’su Bahtiyar Tan da sektör hakkında verileri paylaştı: “Küresel ERP pazar büyüklüğü 59,5 milyar dolar, 2030’a kadar yüzde 11’lik yıllık büyüme ile 123,41 milyar dolara ulaşması bekleniyor. 2024 yılında bulut tabanlı ERP çözümlerinin benimsenmesi de hızla arttı. Küresel bulut ERP pazarı 2025’te 40,5 milyar dolara ulaşacak. Bulut tabanlı ERP, her cihazdan, her yerden erişim sağlıyor. Ölçeklenebilirlik, esneklik ve maliyet etkinliği sunuyor. Yapay zekâ pazarı ise 2024’te 305,9 milyar doları geçti, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklamalarına göre küresel yapay zeka pazarının 2025 yılı sonunda 500 milyar dolara, 2030 yılına kadar ise yüzde 40'a yakın birleşik büyüme oranıyla 1,81 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Biz de bu rakamlar ışığında büyüme hedeflerimizi belirliyoruz. Bu yılın öne çıkan trendleri, yapay zeka entegrasyonu, bulut tabanlı çözümler, gelişmiş veri analitiği ve sektörel çözümler öncelikli olacak. Sürdürülebilirliği destekleyen çevre dostu teknolojilere odaklanılacak” dile bilgi verdi.

HYUNDAI MOTOR GROUP İLE İŞBİRLİĞİ

IAS CKO’su Celal Bilgin ve CAO’su İlker Er ise önemli işbirlikleri yaptıklarının altını çizerek, “IAS olarak kendi sektörünün en önemli oyuncusu olan markalarla ve kamu kurumlarıyla çok önemli proje ve iş birlikleri yaptık. En önemli hedeflerimizden biri de bu işbirliklerimizi artırarak devam ettirmek. Örneğin Hyundai ile önemli bir işbirliğine imza attık. Bu işbirliği, Canias ERP sistemlerimizin Hyundai Motor Group bünyesinde kullanılmasını içeriyor. Geliştirdiğimiz Canias ERP sistemleri, Hyundai’nin küresel üretim yönetimi stratejisini destekleyecek. Canias ERP, Hyundai Motor Group'un Asya, Orta Doğu ve Afrika’daki üretim tesislerine aşamalı olarak entegre edilecek. Ayrıca United Nations Development Programı kapsamında bölgelerinde üretim yapan diğer fabrikalara rol model olacak fabrikalar tasarlanıyor. Bu model fabrikalar Birleşmiş Milletler'in, üretimde yer alan firmaların dijitalleşmesi ve verimliliklerini artırması için yaptığı bir proje. Türkiye’de 9 tane bulunuyor, 4 tanesi (Konya, Ankara, Kayseri, Bursa) IAS uzmanları ve Canias teknolojisi ile hayata geçirildi. Yapılan işler sonucunda model fabrikalarda yalın dijital üretim kavramlarının eğitiminin verileceği etkili bir müfredat oluşturuldu. Bu müfredat sayesinde özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler, dijitalleşme kavramları ile tanışarak, işletmelerinde Endüstri 4.0 uygulamalarına başlamak için bir dayanak noktası bulmuş oldular” diye anlattı.