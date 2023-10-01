İkonik karavan markasını Türkiye’ye getirdi

Pandemi döneminin yıldızı parlayan işlerinden biri karavan, kamp ve ekipman pazarı oldu. Pandemiden bu yana Türkiye karavan pazarının üç kat büyüdüğü ifade ediliyor.

Ekonomist Arşivinden

Türkiye’de yollarda yaklaşık 100 bin karavan dolaşırken, pazarın büyüklüğünün ise 250 ila 300 milyon dolar olduğu hesaplanıyor. Önümüzdeki iki yıl içinde iki kat büyümesi beklenen pazar yatırımcıların da dikkatini çekiyor.

TurMobil de bu pazardaki potansiyeli görerek yatırıma soyunan şirketlerden biri. 2020 yılında hizmet çeşitliliğini genişleterek Türkiye’nin ilk online karavan kiralama hizmeti sağlayan TurMobil Caravan alt markasını kuran şirket, kısa bir süre önce önemli bir adım atarak karavan dendiğinde akla gelen ilk ikonik markalardan biri olan Amerikalı Airstream’i Türkiye pazarında getirdi.

Airstream’in Türkiye ve Ortadoğu distribütörü olan şirket, Airstream’in satış performansına göre Türkiye genelinde bayilikler ile satış ve servis ağını yaygınlaştırmayı planlıyor. TurMobil Yönetim Kurulu Başkanı Turan Mutlu, “Airstream Premium bir karavan olduğu için Türkiye pazarı için satış adedi anlamında fazla bir beklentimiz yok.

Burada kendimize hedef olarak sorumlu olduğumuz dış pazarları belirledik. TurMobil büyüme odaklı bir şirket. Dolayısı ile ilerleyen süreçte karavan ve karavan aksesuarlarının satışı konusunda yeni girişimler planlıyoruz” diyor.