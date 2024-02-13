İş Bankası'ndan 2023 rakamlarına ilişkin açıklama

Türkiye İş Bankası açıklamasına göre, aktif büyüklüğü 2023 yılı sonunda 2,5 trilyon liraya ulaşan banka, "Türkiye’nin en büyük özel bankası" konumunu sürdürdü. ​​​​​​​Güçlü sermaye yapısını koruyan İş Bankası’nın sermaye yeterlilik oranı yüzde 21,6 seviyesinde gerçekleşti.

Bankanın ekonomiye sağladığı kaynak tutarı, 1,2 trilyon lirası nakdi, 427,3 milyar lirası gayrinakdi krediler olmak üzere, 2023 yıl sonu itibarıyla 1,6 trilyon liraya yükseldi.

Bankanın toplam mevduat hacmi 2023 yıl sonu itibarıyla 1,6 trilyon liraya ulaştı. TP mevduat hacmi ise 2022 sonuna göre yüzde 128,1 artarak 880,6 milyar liraya yükseldi.

Geçen yıl toplam 72,3 milyar lira net kar elde eden bankanın öz kaynak büyüklüğü 2022 yıl sonuna göre yüzde 40 artarak 267,8 milyar liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2023 yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde, bu yıl 100. kuruluş yıl dönümlerini coşkuyla, heyecanla kutlayacaklarını ifade etti.

Aran, "İkinci yüzyılımıza ilerlerken sürdürülebilir ve uzun vadeli değer yaratmayı hedefleyerek öncü ve lider banka olmanın getirdiği sorumluluğun bilinciyle ülke ekonomisine destek vermeye; ayrıca eğitimden spora, bilimden çevre ve kültür-sanata katkı sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- Sürdürülebilirlik çalışmalarını uluslararası standartlarda yürütüyor

Açıklamaya göre sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını ve taahhütlerini uluslararası standartlarda yürüten, sürdürülebilirlik temalı orta ve uzun vadeli kaynak teminini stratejik hedeflerinin bütünleyici bir parçası olarak gören Bankanın imzaladığı toplam tutarı 915 milyon dolara ulaşan sürdürülebilirlik bağlantılı sendikasyon kredisi, yılın ikinci yarısında gerçekleştirilen en yüksek tutarlı sendikasyon kredisi işlemi oldu.

İş Bankası Uluslararası Finans Kurumu (IFC), PROPARCO ve Green for Growth Fund (GGF) ile toplam 67 milyon dolar ve 75 milyon avro tutarında bir kredi sözleşmesi imzaladı.

Ayrıca, 230 milyon ABD doları tutarında sürdürülebilirlik bağlantılı hazine finansmanı sağlayan Banka, sektör tarafından yurt içinde TL cinsinden yapılan ilk yeşil borçlanma aracı ihracı olan 500 milyon lira tutarında iki yıl vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştirdi.