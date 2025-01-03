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İş Bankasından "Eti Menkul" adlı şirkete ilişkin açıklama

ş Bankası, "Eti Menkul" adlı şirketin internet sitesinde yer alan, bankanın ve grup karşılaştırmalarının bu şirketle gerçekleştiği yönündeki bilgiyle ilgili açıklama yaptı.

03 Ocak 2025 | 19:16
İş Bankasından "Eti Menkul" adlı şirkete ilişkin açıklama

Bankadan yapılan açıklamaya göre kurumun, "Eti Menkul" adlı şirketin internet sitesinde bankanın ve grup karşılaştırmalarının belirtildiği gibi "Eti Menkul" adlı kuruluşla hiçbir ortaklığı veya hissedarlık ilişkisi bulunmuyor.

"Eti Menkul" şirketinin web sitesinde, gerçeği yansıtmayan bir şekilde, bankanın ve grup şirketinin iştiraki olduğu, ortaklık yapısında bazı iştiraklerin bulunduğu bilgisinin yer alması nedeniyle açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bankamız ve iştiraklerinin, şirketin internet sitesinde belirtildiği gibi 'Eti Menkul' adlı kuruluşla hiçbir ortaklığı veya hissedarlık ilişkisi bulunmamaktadır. www.etimenkul.com.tr adlı web sitesinde, kendisini bireysel ve kurumsal yatırımcılara sermaye piyasası hizmetleri veren bir aracı kurum olarak tanıtan 'Eti Menkul” adlı kuruluşun gerçeği yansıtmayan bir biçimde Bankamızın ve grup şirketimizin iştiraki olduğu, ortaklık yapısında bazı iştiraklerimize pay sahibi olarak yer verildiği görülmektedir. Söz konusu sitede ayrıca Bankamız ve iştiraklerimize ait logoların izinsiz olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. Bankamız ve iştiraklerimizle adı geçen kuruluş arasında herhangi bir ilişki bulunmamakta olup konuyla ilgili Sermaye Piyasası Kurumuna (SPK) bilgi verilmiş ve yasal süreç başlatılmıştır. Asılsız bilgilere itibar edilmemesi için kamuoyunun bilgilerine sunarız."

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