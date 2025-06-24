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İsviçre'deki en iyi 25 şirketten biri seçildi

Dünyanın en popüler profesyonel sosyal iş ağı ve paylaşım platformu olan LinkedIn, İsviçre’deki en iyi 25 şirketi listeledi. Listede, dünya genelindeki çoğu banknotta kullanılan güvenlik mürekkepleriyle tanınan ve Türkiye’de ofisi bulunan İsviçre merkezli SICPA da yer aldı.

24 Haziran 2025 | 15:08
İsviçre'deki en iyi 25 şirketten biri seçildi

Dünyanın en popüler profesyonel sosyal iş ağı ve paylaşım platformu olan LinkedIn, çalışanların beceri geliştirme, terfi olanakları ve kariyer gelişimleriyle ilgili çeşitli unsurları içeren özel verilere dayalı metodolojiye göre bir sıralama yaptı ve İsviçre’deki en iyi 25 şirketi listeledi. Bu yıl dördüncüsü yayınlanan listede, ağırlıklı olarak dünya genelindeki çoğu banknotta kullanılan güvenlik mürekkepleriyle tanınan ve Türkiye’de ofisi bulunan İsviçre merkezli SICPA da yer aldı.

SICPA’nın dünya çapında 84 farklı milletten 3 binin üzerinde çalışanı olduğunu söyleyen SICPA Türkiye Genel Müdürü Sami Çebi, “SICPA, bünyesinde 70’ten fazla meslek kolunu barındırıyor. Şu anda Türkiye’de 64’ü merkez ofisimizde olmak üzere yaklaşık 580 çalışanımız mevcut. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız yeni yatırımlarla istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz. İnsan kaynakları süreçleri açısından İsviçre merkezimizdeki standartları ülkemizde de uyguluyoruz. Çalışan mutluluğuna, kariyer ve kişisel gelişime, yıl boyu öğrenmeye odaklı bir yönetim anlayışımız var” dedi.

Çebi; “Özellikle saha personelimizi o bölgenin yerel halkından istihdam etmeye öncelik veriyoruz. Örneğin Göbeklitepe’deki çalışanımız, örenyerini ortaya çıkaran toprak sahibinin torunu”

SICPA Türkiye, T.C. Turizm ve Kültür Bakanlığı, Milli Saraylar ve Çanakkale Alan Başkanlığı’na bağlı 77 müze ve örenyeri ile 6 satış mağazasından oluşan toplam 113 noktada bilet ve bilet ürünlerinin geliştirilmesi, satış kanallarının güçlendirilmesi ve genel olarak ziyaretçi deneyiminin geliştirilmesi için 2018 yılından bu tarafa çalışmalarını sürdürüyor. İstihdam politikaları hakkında bilgi veren SICPA Türkiye Genel Müdürü Sami Çebi, “Müze ve örenyerlerinde 513 personolimiz görev yapıyor. Buralardaki istihdamda önceliği yerel kaynaklara veriyoruz. Tarih ve kültür, nesillerden nesillere aktarılıyor. Bir örenyerinin tarihini en iyi oranın yerel halkı biliyor ve en güzel orasının halkı sahip çıkıyor. Biz de SICPA Türkiye olarak bu kritere göre personelimizi istihdam ediyoruz. Örneğin Göbeklitepe’deki personelimiz, bu özel tarih mirasının ortaya çıkmasını sağlayan toprak sahibinin torunu” dedi. Müze ve örenyerlerini gezmeye gelenlerin ilk gördükleri kişilerin SICPA Türkiye çalışanları olduğunu söyleyen Çebi, bu nedenle insan kaynağı konusunda da önemli bir sorumluluğa sahip olduklarını vurguladı. 
 

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BIST-30’da yıl başından beri sadece 8 şirket yatırımcısına kazandırdı
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
Bugün 2 temettü, 1 bedelsiz var (24 Haziran)
23 Haziran borsada gün sonu rakamları
Bir şirket daha bedelsiz kararı duyurdu: Yüzde 300
Trabzonspor, SPK'ya suç duyurusunda bulundu
ASELSAN, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne zirveden girdi
BİM, Tofaş, Migros, Coca Cola... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Kontrolmatik’ten iş kazası açıklaması
Sabancı Holding bağlı ortaklığından sermaye artırımı
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme var (23 Haziran)
Borsada bu hafta genel kurulu olan 23 şirket
Yarın temettü dağıtacak 2 şirket var
Bu hafta temettü dağıtacak 7 şirket
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