Bakan Kurum açıkladı: "Yeni Firkitepe'de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölüm tamamlandı"

"2005 yılında 'Özel Proje Alanı' olarak belirlenen, 2007'de 'Kentsel Dönüşüm Alanı' ilan edilen ve 2013 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla 'Riskli Alan' statüsü kazanan Fikirtepe'de özel sektör girdiği projeleri bir türlü tamamlayamadı ve evleri yıkılan binlerce hak sahibi yıllarca mağduriyet yaşadı.

Plan iptalleri ve uzlaşmazlıklarla defalarca çıkmaza giren sürece 2021 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı el attı. Vatandaşın yıllarca süren mağduriyetine son vermek için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Emlak Konut GYO harekete geçti.

Proje alanı, yüzde 55'i sosyal donatı alanlarından oluşacak şekilde planlandı. Emlak Konut, Fikirtepe 1. Etap'ta 11 bin 729 bağımsız bölümü tamamladı.