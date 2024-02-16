Demir, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle bir otelde düzenlenen sohbet toplantısında bir araya gelerek, sorularını yanıtladı.

Sanayi üretimine, yerli ve milli üretime üst seviyede katkı sağlamak, stratejik ve katma değeri yüksek ürünler üretmek gibi vizyonları kapsamında stratejik planlarını hazırladıklarını bildiren Demir, faaliyetlerine, demir çelik sektöründe küresel güç olmak vizyonuyla devam edeceklerine kaydetti. Demir, "Şu anda ham çelik üretimimiz 2,5 milyon ton seviyesinde. Çok kısa vadede bunu 3,5 milyon tona çıkartmayı hedefliyoruz. Katma değerli çelik üretimini önümüzdeki 5 yıl içerisinde 2 katına çıkaracak planlamaları yapıyoruz." diye konuştu.

Demir yolu rayı ve tekeri gibi rekabetçi ürünleri piyasaya sunarken, demir yolu taşımacılık sektöründe yeni girişimlerde yer almak niyetinde olduklarını belirten Demir, yatırımlarında önceliklerinin doğaya saygılı teknik ve teknolojiyi seçmek olduğunu söyledi.

Demir, yeni teknolojiler doğrultusunda ürün geliştirmeyi hedeflediklerini bildirerek, ilk aşamada yeni bir yüksek fırın yatırımı hayata geçireceklerini ifade etti.

Savunma sanayisine destek

Yeni pazarlara açılma hedefleri olduğunu belirten Demir, pazar paylarını da yüzde 9'dan yüzde 12'ye çıkarmayı hedeflediklerini aktardı.

Demir, savunma sanayisinde nitelikli malzeme ve alaşım konusunda dışa bağımlılık olduğuna işaret ederek, bu alanların kapatılmasında, Kardemir ve bağlı ortaklıklarının önemli rol oynayacağını vurguladı.

Stratejik planları doğrultusunda gelecek 5 yıl içerisinde 1,5 milyar doları bulacak yeni yatırım hedeflerinin olduğunu belirten Demir, Kardemir'in sürdürülebilir rekabet gücünü artıracak finansal sistemi oluşturacaklarını, katma değer ve karlılık konularının öncelikleri olacağını bildirdi.

Yükte hafif ama pahada ağır ürünlere yöneleceklerini ve bunun Türkiye için de öncelikli konulardan birisi olduğunu vurgulayan Demir, bu sayede karlılıklarının yeni ve yenilikçi yatırımları mümkün kılacağını, temettü dağıtımıyla hissedarlarını da bu değere ortak etmeyi sürdürmek istediklerini anlattı.

Çevre yatırımlarına yaklaşık 40 milyon dolar bütçe

Demir, AB'nin sınırda karbon düzenlemesine uygun şekilde hareket edeceklerine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirketimiz, sağlıklı çevre ve verimli üretim ilkesinden hareketle üretim ve yatırım faaliyetlerinde çevreye duyarlı olmayı temel prensip olarak kabul etmektedir. Şirketimiz bu noktada 2006'dan 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 160 milyon dolar harcama yapmıştır. 2024 yılı için çevre yatırımlarımıza yaklaşık 40 milyon dolar bütçe ayrıldı. Önümüzdeki yıllarda da çevreci yatırımlarımız hızla artarak devam edecek."

Yeşil çelik konusundaki teknolojiyi, yerli ve milli firmalarla ortak paydada buluşarak geliştirmeyi hedeflediklerine de dikkati çeken Demir, karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 15 azaltmayı ve 2053 yılına kadar karbon nötr bir tesis olmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Güneş başta olmak üzere enerji yatırımları yapılacak

Demir, güneş enerjisi başta olmak üzere çeşitli enerji yatırımlarının devam ettiğini belirterek, "İlk planda 2026 yılı sonuna kadar 250 megavatlık yenilenebilir enerji üretimini hedeflemekteyiz." dedi. Demir, güneş enerjisi yatırımlarına sıfırdan başlanacağını ve şirketin, güneş, rüzgar ve jeotermal enerjide oyuncu olabileceğini söyledi.

KARDEMİR'in yaklaşık 10 milyon dolarlık bir bütçeyi AR-GE'ye yönlendirdiğine işaret eden Demir, özel endüstri bölgesi olmakla ilgili girişimleri bulunduğunu da ifade etti.

Hem liman hem demir yolu işletmeciliği konularında sinerji oluşturacak ortaklıkların öncelikleri olacağına işaret eden Demir, "Verimli üretim teknikleri, alternatif enerji ve yeşil çelik üretimi konusunda devletimizin özel destek projelerine başvurumuzu yaptık, çeşitli alanlarda da yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.