KARDEMİR'in yeni yönetim kurulu belli oldu

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, dün olağanüstü genel kurul toplantısında seçilen yeni yönetim kurulunun ilk toplantısını gerçekleştirdiği belirtildi.

Toplantıda yönetim kurulunun görev dağılımı yaptığı bildirilen açıklamada, "Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Yönetim Kurulu Başkan Vekilli ise Ömer Demirhan oldu. Yönetim kurulu üyelikleri ise Prof. Dr. Ercümend Arvas, Fatih Mehmet Erkoç, Kamil Güleç, Muhammed Ali Oflaz, Mustafa Aydın, Yusuf Canbolat, Prof. Dr. Arif Nihat Güllüoğlu, Hacı Abdullah Kaya ve Prof. Dr. Mehmet Cahit Ensari'den oluştu." ifadesi kullanıldı.

Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Hacı Abdullah Kaya'nın, üyeliklere Prof. Dr. Güllüoğlu ve Prof. Dr. Ensari'nin, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Hacı Abdullah Kaya'nın, üyeliklere Mustafa Aydın ve Muhammed Ali Oflaz'ın, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Prof. Dr. Ercümend Arvas, üyeliklere Ömer Demirhan, Fatih Mehmet Erkoç, Yusuf Canbolat'ın, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak Burcay Yavuz'un, Aday Belirleme Komitesi Başkanlığına Prof. Dr. Mehmet Cahit Ensari'nin, üyeliklere Prof. Dr. İsmail Demir ve Kamil Güleç'in getirilmesine karar verildiği kaydedildi.