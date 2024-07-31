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Karsan'dan atama ve organizasyon yapısı değişikliği açıklaması

Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün bir atama ve organizasyon yapısı değişikliği kararını KAP'a bildirdi.

31 Temmuz 2024 | 19:38
Karsan'dan atama ve organizasyon yapısı değişikliği açıklaması

Karsan'dan yapılan bilgilendirme şöyle:
Şirketimizde Ürün Program ,İş Geliştirme , Kurumsal Strateji ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevinde yer alan  Sn. Alper Bulucu 31.07.2024 tarihi itibarıyla emeklilik nedeniyle şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır.
Şirketimizin hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda Ar-Ge ve Proje departmanları birleştirilerek ve kapsamı genişletilerek Ar-Ge Genel Müdür yardımcılığı oluşturulmuştur.Yönetim Danışmanı görevini yürütmekte olan Sn.Orhan Dönmez 01.08.2024 tarihi itibarı ile Ar-Ge Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atanmış bulunmaktadır.

 

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Borsada yıl başından bu yana en çok kazandıran sektörler
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