Karsan'dan atama ve organizasyon yapısı değişikliği açıklaması

Karsan'dan yapılan bilgilendirme şöyle:

Şirketimizde Ürün Program ,İş Geliştirme , Kurumsal Strateji ve İnovasyon Genel Müdür Yardımcılığı görevinde yer alan Sn. Alper Bulucu 31.07.2024 tarihi itibarıyla emeklilik nedeniyle şirketimizdeki görevinden ayrılmıştır.

Şirketimizin hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda Ar-Ge ve Proje departmanları birleştirilerek ve kapsamı genişletilerek Ar-Ge Genel Müdür yardımcılığı oluşturulmuştur.Yönetim Danışmanı görevini yürütmekte olan Sn.Orhan Dönmez 01.08.2024 tarihi itibarı ile Ar-Ge Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atanmış bulunmaktadır.