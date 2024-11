Kelebek Mobilya'dan kadın voleyboluna destek

Kelebek Mobilya, Bahçelievler Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın yanında yer alarak kadın voleyboluna destek veriyor. Desteklerini basın toplantısı ve imza töreni ile duyuran Doğanlar Mobilya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan, şöyle konuştu:

"Başarıları daim olsun"

“Bugün, Doğanlar Mobilya Grubu olarak bizler için çok anlamlı bir gün. Kelebek Mobilya markamızla Türk sporuna ve özellikle kadın sporcuların güçlenmesine destek olma misyonuyla yeni bir iş birliğine imza attık. Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nın Sultanlar Ligi’nde mücadele edeceği 2024-2025 sezonunda yanında olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz. Kadınların toplumsal, ekonomik ve sportif alanlarda güçlenmesi, sadece bir grup olarak değil, bir ülkenin geleceği için de hayati öneme sahiptir. Kelebek Mobilya’nın bu değerli takımımıza olan desteği, kadınların Türk sporundaki yükselişine destek olma vizyonumuzun bir parçasıdır. Bahçelievler Belediyesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı’nı Türkiye'nin en üst seviye kadın voleybol ligi olan Sultanlar Ligi’ndeki bu heyecan verici yolculuklarında yürekten destekliyor, başarılarının daim olmasını diliyorum” dedi.

"Bu yıl Sultanlar Ligi'ne çıktık"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ise, şunları söyledi:

“Sultanlarımız bizim başımızın tacı. İnsanlar, farklı ırktan olabilir, farklı siyasi düşünceye sahip olabilirler. Ama sporun her zaman birleştirici gücü vardır. Biz buna her zaman inandık. Başarı elde ederek Türkiye’nin en üst liginde mücadele edecek bu kızlarımız gençlerimize örnek olsun istiyoruz. Bizim belediyemiz sınırında herkesin bir spor dalıyla ilgilenmesini istiyoruz. En kötü ihtimalle yürüyüş yapsınlar istiyoruz. Biz aynı zamanda engelli arkadaşlarımıza da sporla ilgilenebilecekleri alanlar, olanaklar oluşturuyoruz. Bugün de burada profesyonel ligde mücadele eden ekibimizle birlikteyiz. Son yıllarda uğraşıyorduk, çabalıyorduk. Bu sene Sultanlar Ligi’ne çıkmak nasip oldu. Takımımızın en üst ligde mücadele edecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Bu yolda bize desteklerini esirgemeyen sponsorumuza da teşekkür ediyorum. Türk kadını her şeyi yapar. Kariyer de yapar, çocuk da yapar. Türk kadını sporunu da yapar. Biz Belediye olarak her zaman destekçileriyiz. Biz kendilerine her zaman destek oluyoruz fakat asıl iş teknik ekibimizde. Onlara da teşekkür ediyorum. Biz ekibimizden eminiz. Bu sezon ilk sıralarda yer alarak önümüzdeki sezon Avrupa’da Türkiye’yi temsil edeceklerine inanıyorum.”