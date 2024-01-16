Kıvanç Zaimler: Enerjisa Üretim halka arz için hazır

Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Kıvanç Zaimler, Davos Zirvesi’nde Bloomberg HT’ye yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin yenilenebilir enerjide muazzam potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bugün petrolden daha değerli bir şey var, yenilenebilir enerji. Türkiye muazzam bir potansiyele sahip ve bunu daha kullanamamış vaziyette. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Çok önemli yenilenebilir enerji ihracatçısı olma potansiyelimiz var. Büyük projeleri hayata geçirmemiz gerekir. Ülkede eş güdüm olması gerekiyor. Avrupa'ya göre hızlıyız ama daha da hızlanmamız lazım. Yenilebilir enerjide ekipmanında dışa bağımlıyız. Finansman içi politikalarımızda şeffaflığı ve güveni oluşturmamız lazım. En önemli kaynağımızdan biri de insan kaynağımız. Biz bunu yapacak potansiyele sahibiz. Bunun için politikamızı hızlandırmamız gerekiyor" dedi.

Zaimler, Enerjisa'nın planlarına ilişkin ise şunları söyledi:

Enerjisa Enerji, pozitif yönde büyümesini sürdürdü. En önemli büyüme kalemi şebeke yatırımları, ayağımızı gazdan çekmedik. Enerjisa Üretim tamamen yenilenebilir fabrika haline geldi. Devasa projeleri hızlıca hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kapasitesi, operasyonları ve büyüme planlarıyla önemli bir yatırımcı hikayesi oluşturuyor. Şirketin değeri çok büyüdü. Bu büyük değeri karşılayacak bir piyasa olması lazım. Halka arza her zamankinden daha hazırız.” dedi.

