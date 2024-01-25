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KKM bir haftada 26,3 milyar TL eridi

Kur korumalı mevduat hesaplarında gerileme sürerken; geçtiğimiz hafta 26,3 milyar TL düşüşle 2,50 trilyon TL oldu.

25 Ocak 2024 | 15:37
KKM bir haftada 26,3 milyar TL eridi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 529 milyar TL'den 2 trilyon 502,6 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 11 trilyon 750 milyar TL'den 11 trilyon 736,2 milyar TL'ye inerken, mevduat 15 trilyon 33 milyar TL'den 15 trilyon 35,5 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 525,4 milyar TL'den 1 trilyon 513,98 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 194,6 milyar TL'den 1 trilyon 174,3 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 193,2 milyar TL'den 194,2 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 19 Ocak ile biten haftayı kapsıyor.

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