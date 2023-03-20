“#KolektifYarın” dayanışma platformu ile iyilik çoğalacak

Kolektif House, dayanışma odaklı tüm projelerini artık #KolektifYarın çatısı altında topluyor. Kolektif House’un web sitesi üzerinde hayata geçirilen #KolektifYarın platformunda, ilk etapta 6 Şubat’ta gerçekleşen depremlerden etkilenenlerin önümüzdeki dönem ihtiyaçlarına gönüllü destekler sunmak isteyen ekosistem paydaşlarını birleştirmek amacıyla afet dayanışma duyuru sayfası oluşturuldu. Kolektif üyelerinin ve ekosistem network ağının gönüllü desteklerinin listelendiği sayfada afetzedelerin yarınına destek olmak için istihdamdan barınmaya, psikolojik destekten iş geliştirme ve teknoloji çözümlerine kadar, gönüllüler tarafından pek çok farklı kategoride destek duyurularına yer veriliyor.

“Komünitenin birleştirici ve dönüştürücü gününe inanıyoruz”

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Kolektif House Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Onur, şunları söyledi:

"Yola çıktığımız günden bu yana her konuda sürdürülebilirlik bilinciyle hareket ederken, komünitenin birleştirici ve dönüştürücü gücüne inanıyoruz. Bugüne kadar Marmaris yangınlarında bölgedeki ihtiyaç sahiplerine destek sağlanmanın yanı sıra hayata geçirdiğimiz ‘Kolektif Efor’ hareketiyle elektronik eşyaların ileri dönüşümüne kadar pek çok çalışmada ekosistemimizle dayanışma içinde hareket ettik. Bugün, yaşadığımız afet sonrası, önümüzdeki iyileşme döneminin birlikte yürümemiz gereken uzun bir yol olduğu bilinciyle birçok farklı sektörden üyelerimizin yer aldığı komünitemizin ve ekosistemdeki geniş network ağımızın etki alanını sürdürülebilir bir faydaya dönüştürmek için adım attık. Artık yarınlar için dayanışma ile bir araya gelerek ‘birlikte güçlüyüz’ diyeceğimiz; sosyal faydayı, umudu ve iyiliği sürdürülebilir bir şekilde büyütmeyi amaçladığımız tüm projelerimizde #KolektifYarın diyeceğiz. Birçok farklı sektörde hizmet sunan üyelerimizin yanı sıra erişim sağlayabildiğimiz geniş network ağımızın etki alanının verdiği güçle tek bir platform üzerinden fayda yaratmayı ve dayanışmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Yarınlara umut olmak isteyen herkesi platformumuza davet ediyoruz.”

“İyiliği çoğaltmaya devam edeceğiz”

Bu kapsamda ilk adım olarak Kolektif House web sitesinde afet dayanışma duyuru sayfasını hayata geçirdiklerini ve yine #KolektifYarın çatısı altında başlatılan dayanışma temalı komünite etkinliklerini sürdüreceklerini ifade eden Ahmet Onur, sözlerine şöyle devam etti:

“Afetten etkilenenlerin önümüzdeki dönem ihtiyaçları için sunulan farklı kategorilerdeki gönüllü desteklerini bir arada listeleyerek kolayca ulaşılabilir kılmak vedijital mecralarımızda da duyuru desteğiyle erişimini artırmak istiyoruz. Yaşadığımız bu zorlu süreci aşmada dayanışmanın iyileştirici gücüne inanıyoruz. Ayrıca, platform içerisinde destek duyuru ilanı başvurusu yanında yer verdiğimiz marka iş birliği/proje fikirleri iletişim alanı ile de sosyal fayda odaklı proje fikirlerine kapılarımızı açacağız. Yaralarımızı hep birlikte sardıktan sonra dünyamıza iyi gelecek, dayanışma odaklı tüm projelerimizi #KolektifYarın platformu çatısı altında hayata geçirmeye ve iyiliği çoğaltmaya devam edeceğiz.”