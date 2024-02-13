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Konya Kağıt AŞ'den 2 milyon euroluk yatırım

Konya Kağıt AŞ Güneşli Ambalaj Tesisleri, makine parkuru ve yatırımlarını artırmayı sürdürüyor.

13 Şubat 2024 | 11:22
Konya Kağıt AŞ'den 2 milyon euroluk yatırım

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Konya Kağıt AŞ İstanbul Güneşli Şubesi basım-ambalaj tesislerindeki baskı kapasitesinin yüzde 50 artırılması amacıyla toplam 2 milyon euro tutarında iki adet makine siparişi verildi.

Açıklamaya göre, yapılan yatırım ile kapasite artışının yanında bugüne kadar fason hizmet olarak dışarıdan temin edilen kalıp pozlama işlemi tesis bünyesinde gerçekleştirilecek.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan bu yatırımlar sonrası Güneşli şubesi olarak 2024 yılında ciromuzu 2023 yılına göre yüzde 50 artırma imkanımız olacaktır. 1 adet 2024 model yeni Heidelberg Speedmaster CX 104-6l Ofset Baskı Makinesi ve 1 adet 2016 model, Heidelberg Suprasetter 190 kalıp pozlama makinası sipariş edilmiştir.

20 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulan Konya Kağıt AŞ Güneşli Ambalaj Tesisleri, Konka Ambalaj markasıyla ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve istihdamı artırmak amacıyla kuruldu. 1996 yılından bu yana sürekli hedeflerini aşan şirketimiz kalite, çevrecilik ve müşteri memnuniyeti gibi ilkelerinden ödün vermemiştir. Bu ilkeler doğrultusunda dünyaya ihracat yapmaya devam eden Konya Kağıt Ambalaj Tesisleri, sadece Türkiye'de değil dünyada da bir marka olma yolunda ilerlemektedir. Yıllık 20 bin ton işleme kapasitesi bulunan Güneşli Ambalaj Tesisleri, yüksek teknoloji makine parkuru ile maksimum verim ve minimum maliyetle gıda, züccaciye, elektronik, araba yedek parça, küçük ev aletleri gibi sektörlere hizmet vermektedir."

 

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