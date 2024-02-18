ARA
Bist 100
9250,36
0,09%
Bist 100
Dolar/TL
30,8519
0,4368%
Dolar/TL
Euro/TL
33,2547
0,1481%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0777
0,0483%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1997,49
0,9%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Lazer silahı 'ALKA' için KOBİ'lere çağrı

ROKETSAN Yenilikçi Sistemler Direktörlüğü İleri Sistemler Müdürü Dr. Seyit Tunç'dan büyük oranda yerli imkanlarla geliştirilen silah sistemi ALKA ile ilgili KOBİ'lere çağrı var.

18 Şubat 2024 | 18:30
Lazer silahı 'ALKA' için KOBİ'lere çağrı

ROKETSAN Yenilikçi Sistemler Direktörlüğü İleri Sistemler Müdürü Dr. Seyit Tunç, Teknokent Savunma Sanayii Kümelenmesi (TSSK) tarafından düzenlenen 8. Proje Pazarı ve İş Birliği Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Sanayi devri ürünlerinin sahada çaresiz kaldığı, bunun özellikle Ukrayna-Rusya savaşında somut şekilde görüldüğü ve asimetrik tehditlerin can yaktığı tespitlerine atıfta bulunan Tunç, dijital çağa uygun ürünler geliştirilmesi ve bunun için atılması gereken adımlara işaret etti. Dijital çağın ürünlerine ulaşmak için ürünler üzerine yazılım yapmaktan ziyade yazılım mimarileri doğru geliştirilmiş ürünler tasarlayıp üretmek gerektiğini vurgulayan Tunç, Ford Üst Yöneticisi Jim Parley'in, Tesla ile neden rekabet edemediklerini anlatan "150 farklı parça içerisindeki yazılımları birlikte çalışır hale getiremiyoruz. Otomobil yapmayı biliyoruz ama yazılım yapmayı bilmiyoruz. Aracı tek bir yazılım altında yönetebilmek için yazılım mühendisleri işe alıyoruz." sözlerini anımsattı.

1 LAZER SİLAHI

LAZER SİLAHI Dijital çağa uygun ürün örneği olarak ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi'ne ilişkin bilgiler veren Tunç, ALKA'nın asimetrik tehditlere karşı elektromanyetik ve lazer teknolojisini kullanan Çok Yakın Hibrit Hava Savunma Sistemi olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda geliştirilip güvenlik güçlerinin kullanımına sunulduğunu bildirdi.

2 KOBİ'LERE 'ALKA' ÇAĞRISI

KOBİ'LERE 'ALKA' ÇAĞRISI ALKA'nın yapay zeka üzerine doğru bir mimariyle geliştirilmiş yenilikçi bir silah sistemi olduğunu işaret eden Tunç, ROKETSAN'ın ALKA'da alt sistemlerin neredeyse tamamını yurt içindeki firmalardan dış kaynak olarak temin ettiğini ve paydaşlarla oluşturulan sinerjinin sahaya yansıtıldığını vurguladı. ROKETSAN'ın ana entegratör rolü gereği farklı tonlarda gelen seslerden ahenk oluşturmayı kendine görev edindiğini dile getiren Tunç, bu anlamda ALKA'nın hem teknolojik açıdan bir yenilik olduğunu hem de iş modeli açısından özlenen ve arzulanan yapıda olduğunu söyledi. Seyit Tunç, mevcut yeteneklerinin daha da gelişmesi ve yeni yetenekler kazanması için KOBİ'lere ALKA projesine dahil olma ve sorumluluk üstlenme çağrısında bulundu.

3 EN KÜÇÜK FÜZE:METE

EN KÜÇÜK FÜZE:METE Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi METE'nin ROKETSAN'ın bir diğer yenilikçi ürünü olduğuna işaret eden Tunç, bu kapsamda hedefini hassas şekilde vurabilen 50 santimetre boyunda 40 milimetre çapında dünyanın en küçük füzesini, SSB koordinasyonunda kalifiye ettiklerini belirtti.

4 YAPAY ZEKA

YAPAY ZEKA Bir diğer önemli gündem maddelerinin yapay zeka olduğuna değinen Tunç, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda dünyanın en iyisi olabilmek, rekabetçi, kolay kullanılabilen, yüksek hassasiyetli ürünleri geliştirebilmek için yapay zeka eksenli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Seyit Tunç, bu amaçlara ulaşmak için güçlü bir ekibin ROKETSAN içinde görev yaptığını, üniversite ve sanayi ile yapıcı iş birliklerine odaklanıldığını kaydetti.
0
  • ALTIN GRAM - TL 1997,49 0,9%
  • ALTIN ONS 2013,78 0,46%
  • BIST 100 9250,36 0,09%
  • DOLAR/JAPON YENI 150,244 0,192%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34873 0,14256%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92 -0,3169%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,8519 0,4368%
  • EURO/DOLAR 1,0777 0,0483%
  • EURO/TURK LIRASI 33,2547 0,1481%
  • STERLIN/DOLAR 1,26005 0,02898%
Günün En Çok Okunanları
20 teknoloji devi seçimler için 'yapay zeka' anlaşması yaptı
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı, yurt içinde gözler faiz kararında
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı, yurt içinde gözler faiz kararında
AB'de elektrikli otomobilin pazar payı dizeli geçti... Satışlarda öne çıkan 3 marka
AB'de elektrikli otomobilin pazar payı dizeli geçti... Satışlarda öne çıkan 3 marka
Cem Boyner'den 'kredi kartına kısıtlama' çıkışı
Cem Boyner'den 'kredi kartına kısıtlama' çıkışı
Ocak enflasyonu 22 yılın zirvesinde
Ocak enflasyonu 22 yılın zirvesinde
30 milyon dolarlık fon kurdu
30 milyon dolarlık fon kurdu
İş dünyası SKDM için alarma geçti
İş dünyası SKDM için alarma geçti
ATO başkanından ticari kredi kartlarıyla ilgili öneri
GERİ
İLERİ
20 teknoloji devi seçimler için 'yapay zeka' anlaşması yaptı
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı, yurt içinde gözler faiz kararında
AB'de elektrikli otomobilin pazar payı dizeli geçti... Satışlarda öne çıkan 3 marka
Cem Boyner'den 'kredi kartına kısıtlama' çıkışı
Ocak enflasyonu 22 yılın zirvesinde
Küresel piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı, yurt içinde gözler faiz kararında
AB'de elektrikli otomobilin pazar payı dizeli geçti... Satışlarda öne çıkan 3 marka
Cem Boyner'den 'kredi kartına kısıtlama' çıkışı
Ocak enflasyonu 22 yılın zirvesinde
30 milyon dolarlık fon kurdu
AB'de elektrikli otomobilin pazar payı dizeli geçti... Satışlarda öne çıkan 3 marka
Cem Boyner'den 'kredi kartına kısıtlama' çıkışı
Ocak enflasyonu 22 yılın zirvesinde
30 milyon dolarlık fon kurdu
İş dünyası SKDM için alarma geçti
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL