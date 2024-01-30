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Metin Gültepe İşbir yönetimine geri döndü

Mayıs 2023'te İşbir Holding'deki Genel Müdürlük ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifa eden Metin Gültepe, aradan geçen 8 ayın ardından holdinge geri döndü. Gültepe, İşbir Sünger San. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi oldu.

30 Ocak 2024 | 12:10
Metin Gültepe İşbir yönetimine geri döndü

Metin Gültepe, 32 yıldır taşıdığı İşbir bayrağını 7 aylık bir aradan sonra yeniden devraldı. Gruba bağlı İşbir Sünger San. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi ve İşbir Sentetik Dokuma San. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlendirilen Metin Gültepe; şirket bünyesindeki İşbir Sünger, İşbir Ziraat İşbir Yatak ve Ergo Yatak markalarının Genel Müdürü olarak atandı. Uzun yıllar boyunca Metin Gültepe'nin liderliğinde olan şirket, daha önce elde ettiği başarılarından ilham alarak; üretim, ürün geliştirme, mağazalaşma ve ihracat gibi alanlarda yapılacak yatırımlarla sektördeki etkinliğini ve global vizyonunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Gültepe, yeni dönemde şirketin büyüme ve gelişme stratejilerini belirlemeye devam edecek.

7 aylık ayrılık sürecinde, sektörde ve dünya genelinde yaşanan değişimleri yakından takip etmeye çalıştım. Yeni dönemde şirketimizin rekabet avantajını artıracak stratejileri belirleyeceğiz.” diyen Metin Gültepe “Ülkemizin en köklü kuruluşlarından biri olan ve hep birlikte büyük emekler vererek bu günlere getirdiğimiz şirketimizi, daha ileriye taşımak, daha büyük başarılara imza atmak üzere çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. 32 yıl boyunca ortak bir hedefe doğru gerçekleştirdiğimiz yolculuğumuzda çok güzel başarılara imza attık. Yeniden yönetici koltuğuna geçerek ekibimizle birlikte kaldığımız yerden devam edecek olmanın heyecanını yaşıyorum. Büyük bir heyecanla başladığımız bu süreçte daha önce elde ettiğimiz başarıları bir üst seviyeye taşıyarak; şirketimizi daha rekabetçi, inovatif odaklı, çevreci ve sürdürülebilir bir konuma getireceğimize inanıyorum. Ambalaj, Halı, Sünger, Yatak, Mobilya ve Hayvancılık gibi pek çok alanda başarıyla faaliyet gösteren İşbir Holding’in bir neferi olmaktan gurur duyuyorum. Tabi ki gidilecek daha çok yolumuz var. ” dedi

İşbir Holding 2000’den fazla çalışanıyla faaliyet gösteriyor

1968 yılında Türk işçilerin kurduğu İşbir Holding; İşbir Sentetik, İşbir Sünger, İşbir Mewar, İşbir Yatak, İşbir Ziraat, Ergo Yatak, İşbir Yay, İşbir Online olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteriyor. 2000’den fazla çalışanıyla toplam 250 bin metrekare kapalı alanda üretim, satış ve dağıtımını sürdürüyor. Türkiye’de ve dünyada katma değer yaratan konumuyla İşbir Holding; Ankara, Balıkesir, İzmir, Çankırı ve Hindistan’da bulunan fabrikalarında üretim gerçekleştiriyor.

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