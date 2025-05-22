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MNG Kargo’nun ismi değişti

MNG Kargo ismini değiştirdiğini açıkladı. Bugün itibarıyla kargo şirketinin adı DHL eCommerce olacak.

22 Mayıs 2025 | 14:30
Son Güncellenme: 22 Mayıs 2025 | 14:31
MNG Kargo’nun ismi değişti

Türkiye’nin önemli kargo firmalarında olan MNG Kargo, 22 Mayıs 2025 itibarıyla isim ismi değiştirdiğini açıkladı. Firmanın adı artık DHL eCommerce olacak. 

Alman Devi DHL Group, 2023 yılının Temmuz ayında MNG Kargo'nun hisselerinin tamamını satın almıştı. 

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklama şöyle: 

“MNG Kargo olarak, Türkiye’yi lojistik sahnesinde çok daha güçlü bir yere taşıyacak önemli bir adım atıyor, 22 Mayıs 2025 itibarıyla, faaliyetlerimize DHL eCommerce ismiyle devam ediyoruz!

Bu değişimle birlikte sadece adımız değil, hedeflerimiz de büyüyor.

Müşteri memnuniyetini odağına alan operasyon süreçlerimiz, stratejik noktalara konumlandırılmış son teknoloji ile donatılmış transfer merkezlerimiz, 850’den fazla şubemiz ile tüm gönderici ve alıcılara, DHL eCommerce olarak hızlı, güvenli ve müşteri dostu bir hizmet sunmaya devam ediyoruz.

İsim Değişikliği Ne Anlama Geliyor?

Adımız değişti ama biz yine Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanında sizinleyiz. Türkiye genelindeki 850’den fazla şubemiz, 7’si teknolojik aktarma merkezi olmak üzere toplam 27 transfer merkezimiz, 14 bölge müdürlüğümüz, 10.000’den fazla çalışanımız ile DHL eCommerce markası altında bireysel ve kurumsal müşterilerimize en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz.

Gönderi Süreci Değişmiyor

Gönderi süreci MNG Kargo’da olduğu gibi DHL eCommerce’de de aynı şekilde devam ediyor. Gönderileriniz için size en yakın DHL eCommerce şubesini ziyaret edebilir ya da Bireysel Online Gönderi hizmetimiz ile istediğiniz her noktadan gönderi işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Gönderinizi Nasıl Takip Edeceksiniz?

İsim değişikliği sonrasında gönderinizi takip etme şeklinizde hiçbir değişiklik olmayacak. Daha önce MNG Kargo web sitesi üzerinden yaptığınız gönderi takibini, artık DHL eCommerce web sitesinde bulunan gönderi takip sayfasından gerçekleştirebilir, gönderinizin durumuyla ilgili bilgilere kolayca ulaşabilirsiniz.”

 

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