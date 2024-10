MoneyPay ve Colendi’den iş birliği

Konuya ilişkin açıklama yapan MoneyPay Genel Müdürü Mehmet Müstehlik, MoneyPay- Colendi Menkul Değerler iş birliğinin önemine vurgu yaparak “2022 yılında TCMB’den elektronik para kuruluşu ve ödeme hizmet sağlayıcısı olarak resmi faaliyet lisansı alan MoneyPay’in portföyüne müşterilerimizin değişen ve gelişen finansal ihtiyaçları doğrultusunda yenilikçi ve erişilebilir finansal hizmetler eklemeye devam ediyoruz. Colendi ile gerçekleştirdiğimiz bu stratejik iş birliği sayesinde, kullanıcılarımız artık Borsa İstanbul’da işlem yaparak yatırım fırsatlarına daha kolay erişebilecek. Bu, hem finansal okuryazarlığı artırmak hem de yatırımcılara daha fazla fırsat sunmak adına önemli bir adım. Kullanıcılarımız, mobil uygulamamız üzerinden kolaylıkla Colendi Menkul Değerler’i seçerek portföylerini yönetebilecek. Bizim amacımız, finansal hizmetleri daha geniş kitlelere ulaştırmak ve her bir kullanıcımızın alışveriş ve yatırım deneyimini zenginleştirmek. Ayrıca bu iş birliğiyle, MoneyPay kullanıcılarının kazandıkları avantajları daha etkili bir şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz” dedi.

Colendi Menkul Değerler Genel Müdürü Tuna Çetinkaya da şu değerlendirmeyi yaptı:

“Colendi olarak finansal araçlara erişimi kolaylaştırmak üzere çalışıyoruz. Migros iş birliğimizle bu yolda önemli bir adım attık. Colendi Menkul Değerler olarak her zaman yatırımcı deneyimini ileri taşıyoruz. Şimdiye kadar yatırımcıların Borsa İstanbul’un yanı sıra, dünyanın lider borsaları olan New York Borsası (NYSE) ve NASDAQ’ta kolayca işlem yapabilmelerini sağlayan entegre çözümlerimizi uygulamaya aldık. ABD merkezli global fintek yatırım platformu ve lot altı hisse işlemlerinin öncüsü Drivewealth ile iş birliği yaparak Türk yatırımcısının ABD’de lot altı işlem yapabilmesini sağladık. Şimdi de ülkemizin önde gelen dijital ödeme platformlarından olan Money’de kullanıcılara borsa işlemlerini kolay ve güvenli bir şekilde yapmalarını sağlıyoruz. Bu sayede yatırımcılarımız, istedikleri her yerden, istedikleri zaman portföylerini yönetebilecekler. Müşterilerimizin yatırım deneyimini geliştirmeye, entegre finansal çözümlerimizle finansal hizmetlere erişimi tabana yaymaya devam edeceğiz."