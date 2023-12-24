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Multinet Up’ın seyahat çözümünü yapay zeka tanıtıyor

Multinet Up, kurumsal seyahat çözümündeki yaklaşımını, kurumsalseyahatcozumu.com adresindeki web sitesiyle bir adım ileri taşıdı.

24 Aralık 2023 | 09:20
Son Güncellenme: 25 Aralık 2023 | 09:18
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Multinet Up’ın seyahat çözümünü yapay zeka tanıtıyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre Multinet Up’ın tamamen yapay zeka teknolojilerini inceleyerek oluşturduğu site, MultiTravel kurumsal seyahat çözümünü tanıtan ve firmaları bu çözüme yönlendiren bir kaynak olarak hizmet vermeyi hedefliyor.

Açıklamaya göre Site, otomatize edilmiş süreçler ve API (uygulama programlama arayüzü) entegrasyonları ile zenginleştirilerek, kullanıcı deneyimini en üst seviyeye çıkarmak amacıyla tasarlandı. 300'ün üzerinde yapay zeka aracı incelenerek bin saatten fazla süren çalışmalar sonucunda oluşturulan site, Multinet Up Pazarlama Ekibi tarafından asarlandı. Alan adı seçiminden içeriklere kadar her aşaması yapay zekayla gerçekleştirilen site; kullanıcıların MultiTravel’da, iş seyahatleri konaklamaları için rezervasyon, bütçe yönetimi ve raporlama gibi işlemlere daha kolay ulaşmalarına imkan vermeyi hedefliyor.

Aracısız konaklama organizasyonu yapılabiliyor

Multinet Up CEO'su Ali Emre Sever, dijital girişimleri hakkında şu açıklamalarda bulundu: “MultiTravel, firmaların iş seyahatleri için konaklama organizasyonlarını hiçbir aracı kurum ve görüşme olmadan kolayca yapabilmelerini sağlarken, aynı zamanda bütçe yönetimi, en iyi konaklama imkanı, tek fatura kolaylığı gibi avantajlar sunuyor. Multinet Up olarak, bu dijital süreci, uçtan uca yapay zeka ile tasarladığımız bir web sitesi ile bütünleştirdik ve kurumsalseyahatcozumu.com’u oluşturduk. Teknolojik ilerlemelerimizin yansımalarından biri olan siteyle, daha fazla şirkete MultiTravel’ı tanıtmayı ve bu şirketlerin kurumsal seyahat planlamalarını kolaylaştırıcı çözümlerimizden haberdar olmalarını amaçlıyoruz.”

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