NG Grup'tan 10 yılda 800 milyon euro yatırım

NG Kütahya Seramik, ‘Yükselen Değerler 2026’ etkinliği için NG Afyon Wellness & Convention Otel’de iş ortakları ile bir araya geldi.

NG Kütahya Seramik’in buyıl 37’ncisini gerçekleştirdiği ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen iş ortakları ile 2025 yılını değerlendirerek 2026 yılı hedeflerini paylaştığı buluşmada, yatırımı tamamlanan NG Kütahya Seramik 100. yıl ve yatırımı devam eden 30 Ağustos fabrikalarıyla birlikte Afyon NG Showroom da ziyaret edildi.



Cem ve Seda Öğretir’in sunuculuğunu yaptığı etkinlikte NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, NG Grubu Kurucu Başkanı Nafi Güral ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve NG Kütahya Seramik Fabrika Genel Müdürü Ahmet Devecioğluaçılış konuşmalarını yaparken, etkinliğe Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Balive Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Mert Özarar konuk konuşmacı olarak katıldı.



“NG Grup olarak 10 yılda 800 milyon euroluk yatırım yaptık”



Açılış konuşmasında 37’nci Yükselen Değerler toplantısında iş ortakları ile bir araya gelmekten duyduğu gururu dile getiren NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Güral, “NG Ailesi kalıbına sığmadan yeni başarılara imza atarak büyüyor. Gelmiş olduğumuz noktada bugün itibarıyla, Şubat ayı sonunda 80 milyon metrekarelik üretim kapasitesine ulaşmış oluyoruz. Binası hazır bulunan fabrika yatırımımızın son etabını önümüzdeki yıl devreye alarak tamamladığımızda üretim kapasitemizi 100 milyon metrekareye çıkarabileceğiz. Sektördeki liderliğimizi perçinlemeyi hedefliyoruz” dedi.

Son 3 yıldır yaptıkları yatırımların 313 milyon euroyu bulduğunu kaydeden Güral, “10 yılda ise turizm ve porselen grubumuzla birlikte NG Grubu olarak 800 milyon euroluk yatırım yapmışız. Demek ki işlerimizi ve çalışma planlarımızı doğru programladık. Bu yıl ise kapasitemize göre üretim miktarımız yüzde 50 artacak, ancak cirosal büyümemiz katma değerli ürünler ve büyük ebatlı ürünler üretmemizden dolayı yüzde 100 artacak. NG Kütahya Seramik olarak farkındalık yaratan katma değeri yüksek ürün gamıyla sektörden ayrışıyoruz. İlklere imza atan kurucu marka kimliği ile sektörümüze ilham veriyoruz. Önümüzdeki dönemde bizim için sadece büyümek değil, büyürken dijital dönüşüm, çeviklik, verimlilik, doğru planlama ve finansal disiplin ile geleceğe hazırlanmak önemli olacak” diye konuştu.



"Üretim alanımızı bin metrekareden 2 milyon metrekareye taşıdık”



İş ortaklarının NG Grubu’na verdiği değerli katkılar için teşekkürlerini sunarak konuşmasına başlayan NG Grup Kurucu Başkanı Nafi Güral ise, üretim metrekarelerindeki büyüklüğü kendi ifadeleriyle “Her gün Kütahya'dan 120 tır yola çıkıyor. Yatırımlarımız tamamlandığında her gün 150 tır yola çıkacak” şeklinde aktardı. Babasının 65 yıl önceki öğretilerinin bugün ne kadar önemli olduğunu gördüğünü ifade eden Güral, konuşmasını şöyle sürdürdü: “1000 metrekare alan üzerinde 500 metrekarelik binası olan kerestecilikle işe başladık. Bugün ise otellerimizi de dahil edersek 2 milyon metrekare arazi üzerinde 1,2 milyon metrekare kapalı alana ulaştık. Bayrağı benden devralan çocuklarım, işi benden daha iyi götürüyor. Gelecek nesillere şans verin. Biz de onu yaptık ve o cesaretle ve sorumlulukla bugünlere geldik.”



“Yeni ebatlar ve yüzey teknolojileriyle fark yaratmayı sürdüreceğiz”



NG Kütahya Seramik’in yatırımları, yenilikçi ürünleri ve yüzey teknolojilerini anlatan bir sunum gerçekleştiren NG Kütahya Seramik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fabrika Genel Müdürü Ahmet Devecioğlu, 2025 yılının ürün ve teknoloji geliştirmede önemli bir yıl olduğunu kaydetti.



30 Ağustos Fabrikası yatırımlarının hızla sürdüğünü belirten Devecioğlu, “Türkiye’de ilk kez 160x320 cm ebatlarında çok büyük ebatlı seramik karo üretimini gerçekleştirdiğimiz NG Stone vesadece 3 mm kalınlığıyla ultra ince, dayanıklı ve esnek bir dış cephe kaplama çözümü sunan NG Slim gibi inovatif koleksiyonlarımız, mimari projelerde yoğun ilgi gördü. Bunlara NG Kütahya Seramik özelinde 100x100 cm, NG Slim özelinde 120x360 cm ve NG Performa özelinde 80x80 cm ölçülerinde yeni ebatlar ekledik. Türkiye’de ilk kez uyguladığımız DDG (DeepDigitalGlaze) gibi teknolojilere ilave olarak ise SHP Mat (Dijital Rölyef Teknolojisi), BLT Mat (Büyük Ebat Rölyef Yüzeyler) ve Yüksek Efektli Lappato (HG Lappato) gibi yeni yüzey teknolojilerini geliştirdik. Bu çalışmalarla sektörde fark yaratmayı sürdüreceğiz” dedi.

Yapay zekanın yönetime olan etkilerini bir sunumla anlattı



‘NG Kütahya Seramik Yükselen Değerler 2026’ toplantısına konuk konuşmacı olarak katılan ve siber güvenlik, derin öğrenme, 5G teknolojileri ve bulut bilişim konularında uzmanlığı ile tanınan Hazine ve Maliye Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Dr. Mert Özarar, yapay zeka ve teknolojinin şirketlere ve ekonomiye olan olumlu katkılarına dair bir sunum yaptı. Özarar, sunumunda yapay zekanın sektörel dönüşüme olan etkilerine değinerek müşteri kazanma, rekabeti yönetme, satışları artırma ve stok yönetiminde nasıl etkin bir mekanizma olduğunu somut örneklerle anlattı.



“Üretmek ve değer yaratmak, iktisadi bağımsızlık için önemli”



Geçen yılki Yükselen Değerler buluşmasına da katıldığını ve NG Showroom’da gördüğü inovatif ebatlı tasarımlardan etkilendiğini belirten Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, üretimin ve değer yaratmanın iktisadi bağımsızlıktaki önemine değindi.



Bali, “Jeopolitik gerilimler, bölgesel savaşlar, ekonomik dalgalanmalarla dolu, sıra dışı bir dönemden geçiyoruz. Dijitalleşme, yapay zeka, teknolojik dönüşüm, küresel iklim değişikliği, sürdürülebilirlik,gümrük tarifeleri ve artan etnik milliyetçilik bu döneme yön veriyor. Böyle bir ortamda ortaya çıkan finansal performansta başarı, sahada olarak ve insana dokunarak kazanılabilir” dedi.

