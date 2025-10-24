Papel’e GIGI Awards 2025’ten 3 ödül

“Good Idea, Good Integration” mottosuyla yaratıcı fikirleri ve güçlü entegrasyonu ödüllendiren GIGI Awards’ta Papel, lansman filminde elde ettiği etkileyici anlatımıyla “En İyi Kurgu”, “En İyi Renk Tasarımı” ve “En İyi Görüntü Yönetmeni” kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Pedro Alonso’nun rol aldığı film, “aile” metaforunu merkeze alarak Papel’in “herkes için Papel” vizyonunu sinematik bir dille anlatıyor. Günlük yaşamın içindeki samimi anlardan yola çıkan yapım, bir finansal teknolojiden çok daha fazlasını temsil eden Papel markasının insana dokunan yönünü ön plana çıkarıyor.Lansman süreci boyunca yalnızca bir reklam filmi değil, bütüncül bir marka hikâyesi kurgulayan Papel, iletişim stratejisinde yaratıcılığı güçlü bir entegrasyonla birleştirdi. Bu yaklaşım hem kullanıcılar hem de jüri tarafından büyük takdir topladı.

Kısa sürede dikkat çekici bir görünürlük elde eden film, YouTube’da 3,7 milyon, Meta platformlarında ise 1,2 milyon izlenmeye ulaştı. Lansmanın ana odağı olan “bilinirliği artırma” hedefi, bu etkileyici performansla başarıyla karşılık buldu. Bu başarının markanın geleceğe dönük iletişim vizyonu açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Papel Pazarlama Ekibi; markanın yenilikçi, içten ve insana dokunan iletişim yaklaşımının uluslararası arenada da karşılık bulmasından duyduğu gururu paylaştı.

Papel Yönetim Kurulu Başkanı Av. Seyhan İbrahim Yıldırım “Bu başarı, Papel’in yalnızca bir finansal teknoloji markası değil; yaratıcılıkla emeği, vizyonla insan hikâyelerini buluşturan bir marka olduğunun göstergesi. GIGI Awards’tan aldığımız üç ödül, ortaya koyduğumuz emeğin ve inancın uluslararası alanda da karşılık bulduğunu kanıtlıyor. Biz, herkes için ulaşılabilir ve anlamlı bir finansal deneyim yaratma hedefiyle yolumuza aynı tutkuyla devam ediyoruz.” açıklamasında bulundu.