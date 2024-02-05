Pazarama'dan “Görsel İçerik Analizi Modeli” projesi

Alışveriş platformu Pazarama, iş birimlerinin iş yükünün büyük bölümünü oluşturan ürün görsellerinin içerik kontrolleri kapsamında sürecin otomatize edilmesi için geliştirdiği proje sayesinde hatalı görsel tespitlerinin ve iş yükünün büyük oranda azaltılmasını sağladı.

Platformda yer alan ürün resimlerinden büyük ve çeşitli bir veri seti oluşturularak görsel sınıflandırma modeli geliştirilen projede, doğruluk oranının artırılması için sürekli iyileştirme çalışmaları yapıldı. %96’lık doğruluk oranı ile sakıncalı içerikleri tespit edebilen proje, derin öğrenme algoritmalarını kullanarak, görsellerdeki nesneleri ve nesnelerin özellerini analiz edip sakıncalı içerikleri tespit edebiliyor. Pazarama’da aktif olarak kullanılan görsel içerik analizi modeli sayesinde modelin performansı düzenli olarak takip edilerek gerekli iyileştirme çalışmaları sağlanıyor.

Proje, platformun kullanıcı deneyimi ve güvenliğini artırma konusunda önem taşırken, sakıncalı içeriklerin tespitinde giderek daha yüksek doğruluk oranlarına ulaşılması hedefleniyor.