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Pegasus yurt dışı ve KKTC uçuş paketlerini yeniledi

Pegasus Hava Yolları, uçağa yerleşim esnasındaki yoğunluğu engellemek ve her ihtiyaca yönelik paket yapıları oluşturmak amacıyla, 14 Şubat itibarıyla yurt dışı ve KKTC uçuş paketlerini yeniliyor.

14 Şubat 2024 | 16:15
Pegasus yurt dışı ve KKTC uçuş paketlerini yeniledi

Hava yolundan yapılan açıklamaya göre, 14 Şubat itibarıyla satın alınan biletlerde, yurt dışı ve KKTC uçuş paketleri yenileniyor.

Pegasus'un yeni paket yapısında, kişisel eşya hakkı olan 1 uçuş paketi ve ek kabin bagaj hakkı olan 3 farklı uçuş paketi olmak üzere alternatif uçuş paketleri yer alacak.

Uçağa biniş ve iniş süreçlerini ve misafir deneyimini iyileştirmeyi hedefleyen Pegasus'un yeni paket yapısı, aynı zamanda kabin bagajı ihtiyaçları farklılaşan misafirlere daha fazla opsiyon sunacak. Bu yeni uygulamada tüm misafirler, uçak içerisine bir adet, boyutları 40cm-30cm-15cm ve ağırlığı 3 kilogramı geçmeyen, koltuk altına sığabilecek çanta getirebilecek.

Ek kabin bagajı almak isteyen Pegasus misafirleri, bu ürünü tekil olarak ya da paketlerden birini seçerek satın alabilecek.

Dört farklı paket, Pegasus misafirlerinin tercihine sunuluyor

Yurt dışı ve KKTC uçuşları için geçerli olan yeni uçuş paketleri kapsamında dört farklı seçenek Pegasus misafirlerinin tercihine sunuluyor.

"Light Paket" alan misafirler, ihtiyaçları doğrultusunda ek kabin bagajı satın alabilecek. Kabin bagaj hakkı bulunan "Süper Eko Paket", "Avantaj Paket" ve "Comfort Flex" isimli diğer 3 uçuş paketinden birini tercih eden misafirlerin ise 1 adet kişisel eşyaya ek olarak 1 adet kabin bagajı ve 20 kg uçak altı bagaj hakkı olacak.

14 Şubat 2024 tarihinden önce satın alınan biletlerde eski uygulama ve kurallar geçerli olacak.

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