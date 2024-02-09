Pionr, Norma ile 12 milyon mikro işletmeye ulaşmayı hedefliyor

Finansal teknoloji girişimleri kuran, bu girişimleri geliştiren ve büyümeleri için gerekli stratejilerle aktif olarak güçlendiren girişim kurucu teknoloji şirketi Pionr, KOBİ’lerin farklı ihtiyaçlarını karşılamayı ve karşı karşıya kaldıkları zorlukların kolayca üstesinden gelmelerini sağlamayı amaçlayan finans çözümü Norma’yı satın aldı. Şirket, satın almanın ardından Norma’yı yeni özelliklerle daha geniş bir kitleye hitap edecek şekilde müşterileriyle yeniden buluşturuyor. Pionr, Norma ile 2024 yılında 585 bin, 2025 yılında 2,2 milyon, 2026 yılında 4,5 milyon ve 2027 yılında ise 12 milyon işlemle önemli bir kilometre taşına ulaşmayı hedefliyor.

Pionr olarak mikro işletmelerin yeterince değer görmediklerine ve bu alanda ciddi bir boşluk olduğuna inandıklarını söyleyen Pionr Kurucusu Yakup Sezer, “Biz kendi işini kuran bir mikro işletmenin kuruluşundan itibaren tüm ihtiyaçlarını tek bir yerden yönetebilmesini ve bu öngörülerle gelecekte de finansal bir otopilot gibi bazı servislerin otomatik olarak gerçekleştirilebilmesini istiyoruz” diyor.

YENİ HİZMETLER EKLENİYOR

Faaliyetlerine yeni başlayacak ya da halihazırda faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmeleri için geleneksel bankacılık hizmetlerinin ötesine geçen kapsamlı bir finans ürünleri platformu sunduklarını belirten Sezer, “Kredi, mobil POS, açık bankacılık gibi çözümlerimizin yanı sıra hesap yönetimi, kart hizmetleri, para transferi, fatura düzenleme ve muhasebe gibi kapsamlı hizmetler sunarak iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılama konusuna odaklanıyoruz. Yakın zamanda küresel pazarda faaliyet gösteren şirketlerin ve şahıs firmalarının da finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere direkt banka hesapları ve uluslararası para transferleri gibi hizmetler sunacağız” diye ekliyor.

15 BİN KULLANICISI VAR

Norma’nın şu an 15 bin kullanıcısı bulunuyor. Temel bankacılık, ön muhasebe, finans danışmanlığı, açık bankacılık, e-dönüşüm çözümleri, şirket kaydı ve sanal ofis adresi gibi müşteri odaklı yeniliklerle bu sayının arttığını ifade eden Sezer, “ Önümüzdeki aylarda mobil POS ile doğrudan bağlantılı ödemeler, e-fatura finansmanı, hızlı dijital sigorta, Norma Sadakat gibi çözümlerle verilen hizmetin kapsamı daha da genişletilecek. Uzun vadede işletmelerin finansal yönetimde başlıca yardımcıları olmayı hedefliyoruz” diyor.