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Rekabet'ten Doğuş'un İstinyePark'taki hisselerinin satışına onay

Rekabet Kurulu, Qatar Investment Authority ve Şahenk Ailesi tarafından ortak kontrol edilen Doğuş Turizm'nin tamamının Orjin İstinyepark İstanbul Gayrimenkul Yatırım AŞ tarafından devralınması suretiyle İstinye Yönetim Hiz. ve Tic. AŞ üzerinde tek kontrol tesis edilmesi işlemine izin verdi.

02 Nisan 2024 | 12:06
Rekabet'ten Doğuş'un İstinyePark'taki hisselerinin satışına onay

Rekabet Kurulu, bazı devralma başvurularını karara bağladı.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, MAT Metal BV hisselerinin tamamının ATA Steel lnvestments BV tarafından devralınması işleminin izne tabi olmadığına karar verdi.

AGCO Corporation ve Trimble Inc.'in belirli varlıklarından oluşacak ortak girişim Trimble Solutions, LLC'nin ortak kontrolünün AGCO Corporation ve Trimble Inc. tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Transpet Petrolcülük AŞ'nin negatif tek kontrolünde bulunan Türk Ytong AŞ'nin ortak kontrolünün Xella Baustoffe GmbH ve Demiren Holding AŞ tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Aluflexpack AG'nin tek kontrolünün, One Rock Capital Partners, LLC'nin bağlı ortaklıkları tarafından yönetilen bir fonun dolaylı iştiraki olan Constantia Flexibles GmbH tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

GGW Group GmbH'nin ortak kontrolünün Permira Holdings Ltd. ile Hg Pooled Management Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Net Zero North Sea Storage Holdings Ltd. ve nihai olarak Net Zero North Sea Storage üzerindeki ortak kontrolün, ilgili iştirakleri aracılığıyla BP p.l.c. ve Equnior ASA tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Qatar Investment Authority ve Şahenk Ailesi tarafından ortak kontrol edilen Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret AŞ'nin tamamının Orjin İstinyepark İstanbul Gayrimenkul Yatırım AŞ tarafından devralınması suretiyle İstinye Yönetim Hiz. ve Tic. AŞ üzerinde tek kontrol tesis edilmesi işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Teck Resources Ltd.'nin elinde bulundurduğu kömür iş kolu ve varlıklarındaki belli bir orandaki hissedarlığının Glencore plc tarafından dolaylı olarak devralınması işlemine izin verildi.

TecInvest S.a.r.l.'nin tek kontrolünün ve doğrudan veya dolaylı olarak ihraç edilmiş ve tedavüldeki tüm menkul kıymetlerinin Bruker Corporation'ın iştiraki Bruker Invest AG tarafından devralınması işlemi uygun bulundu.

Propars Teknoloji AŞ hisselerinin Mega Merchant E-Ticaret Satış ve Pazarlama AŞ'nin bağlı olduğu Mega Merchant Holdings Ltd. Şti. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

United States Steel Corporation'un tek kontrolünün Nippon Steel North America, Inc. aracılığıyla Nippon Steel Corporation tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

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