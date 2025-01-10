Riyad’da Türk mühendisliğinin büyük başarısı

IC İçtaş İnşaat, mühendisliğini ve yapımını yaklaşık 1,4 milyar dolar taahhüt bedeliyle üstlendiği Suudi Arabistan King Khalid Uluslararası Havalimanı’nın 1’inci uluslararası terminali ile bağlantı binalarının inşasını tamamladı. Terminalin açılış töreni, IC Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen, IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Akdemir, IC Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Denemeç, Suudi Arabistan Krallığı Ulaştırma ve Lojistik Hizmetler Bakanı Saleh bin Nasser Al-Jasser, Sivil Havacılık Başkanı Abdulaziz Al-Duailej, MATARAT Holding CEO’su Raed Al-Idrissi ve Riyad Havalimanı CEO’su Ayman Abdulaziz AboAbah’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

11 ay ve 11 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak resmi açılışı gerçekleştirilen 1. terminalin inşasında; 17 bin ton çelik imalatı ile 61 bin metrekare metal tavan, 65 bin metrekare traverten yer/duvar kaplama, 400 metrekare videowall sistemi, 117 adet asansör/yürüyen merdiven, bagaj taşıma sistemi, özel havalimanı sistemleri kuruldu. Havalimanının kapasitesini yılda 14 milyon yolcuya arttıracak 1. terminalde tüm mimari bileşenler, elektromekanik ekipmanlar ve bilgi teknolojileri sistemleri yenilenerek, 42 adet E-Gate sistemi ve 5 km. bagaj taşıma sistemi hizmete girdi.

1,4 milyar dolarlık proje

Suudi Arabistan’ın en büyük ikinci inşaat ve taahhüt şirketi olan Al Rashid Trading and Contracting Company’nin (RTCC) ortaklığında yürütülen proje kapsamında; ilk olarak 2022 yılında 3. ve 4’üncü terminallerin mühendislik ve yapım işlerini başarıyla tamamlayarak teslim eden IC İçtaş İnşaat, açılışı yapılan 1’inci terminalin ardından önümüzdeki ay 2’nci terminal binasının inşasına başlayacak. Toplam dört terminalin taahhüt bedeli yaklaşık 1,4 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

300.000 metrekarelik alanıyla dünyanın en büyük alana sahip havalimanlarından biri olan King Khalid Uluslararası Havalimanı’nın yenileme projesinde 17 ülkeden 3.500 kişi çalışıyor.

Suudi Arabistan, dışa açılma sürecinde ortaya koyduğu Vizyon 2030 Planı doğrultusunda ulaşım, enerji ve iletişim altyapısına yapılan büyük yatırımlarla küresel bir ticaret merkezi haline gelmeyi amaçlıyor. Başta Riyad olmak üzere ülkedeki 12 şehirde, yaşam kalitesini artırmak ve ekonomik kalkınmayı hızlandırmak amaçlı yatırımlar planlanıyor.

Dönüşüm sürecindeki ülkenin son dönemdeki en büyük yatırımlarından biri olan King Khalid Uluslararası Havalimanı’nın tüm terminalleri tamamlandığında yılda 30 milyon yolcuya dünya standartlarında hizmet vermesi öngörülüyor.

