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Royal Enfield, K-RIDES ile Türkiye pazarına giriyor

Kibar Holding yeni şirketi K-RIDES şirketi ile köklü motosiklet markası Royal Enfield’i Türkiye pazarına getiriyor.

16 Şubat 2024 | 12:55
Royal Enfield, K-RIDES ile Türkiye pazarına giriyor

Kibar Holding’in yeni kurduğu K-RIDES şirketi, dünyanın seri üretimde kesintisiz en uzun geçmişe sahip motosiklet üreticisi Royal Enfield ile iş birliğine gitti. İş birliği kapsamında Royal Enfield Türkiye pazarıyla buluşacak.

Tarihi mirasa ve derin tecrübeye sahip iki kuruluşun iş birliğiyle Türkiye motosiklet pazarına yeni bir soluk kazandıracaklarını aktaran Kibar Holding Kurumsal Gelişim ve Strateji Başkan Yardımcısı Gökhan Lokmanoğlu, “30 yılı aşan otomotiv sektörü deneyimimizi, mobilite altında genişletip çeşitlendiriyor; motosiklet sektörüne de K-RIDES şirketimiz ile giriş yapıyoruz. Erişilebilir, sürdürülebilir lüks ve premium algısını tüketiciye sunmayı hedefleyen K-RIDES şirketimiz için, Kibar Holding’in otomotiv sektöründe sahip olduğu tecrübe itici güç olacak. Bu alanda dünyanın en köklü şirketlerinden, 125 yıldır üretim yapan Royal Enfield markasını Türkiye pazarıyla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulundu.

Türkiye'de motosiklete yönelik artan talebi sınıfının en iyi markalarıyla karşılama ve geliştirme misyonunu üstlendiklerini belirten Lokmanoğlu, sadece müşteri odaklı satış ve satış sonrası hizmetler değil, birbiriyle entegre işleyen ve çeşitlenen topluluk etkinlikleri, sürüş deneyimleri, sürücü eğitimleri, sadakat programları gibi alanları da kapsayan deneyim odaklı bir ekosistem kurmayı amaçladıklarının altını çizdi. 

Royal Enfield Ticaret Direktörü Yadvinder Sing Guleria ise, Kibar Holding iş birliğine ilişkin açıklamasında şunları söyledi: 

“Büyüyen Royal Enfield ailesine katılan K-Rides ve Kibar Holding ile ortaklık yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Kibar Holding’in Türkiye pazarındaki derin bilgi ve tecrübesine güveniyoruz. Güçlü bir bayi ağı geliştirmeyi, ürün ve hizmetlerimiz aracılığıyla ‘Pure Motorcycling’i Türkiye'deki sürücü topluluğuna daha da yakınlaştırmayı hedefliyoruz.”

 

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