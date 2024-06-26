Seğmen Kardeşler halka arz tarihi: Kaç lot dağıtacak?

Seğmen Kardeşler Gıda'nın halka arzında talep toplama sürecine başlandı Halka arz başvurusu onaylanan Seğmen Kardeşler Gıda, 35 milyonluk payı, sermaye artırım yöntemiyle satarken bireysel yatırımcıya paylar eşit dağıtılacak. Şirketin halka arz fiyatı 30 lira olarak belirlenirken, toplam halka arz büyüklüğü 1,77 milyar lira.

SEĞMEN KARDEŞLER KAÇ LOT DAĞITACAK?

59 milyon lot payın dağıtılacağı şirketin halka arzında talep toplama, 28 Haziran'a kadar devam edecek.

HALKA ARZ DETAYLARI

Halka Arz Tarihi 26-27-28 Haziran

Halka Arz Yapısı

Sermaye Artırımı: 35.000.000 Nominal (%59)

Ortak Satışı: 24.000.000 Nominal (%41)

Halka Açıklık Oranı %32,96

Halka Arz Fiyatı 30,00 TL

Halka Arz Büyüklüğü 1.770.000.000 TL

Dağıtım Yöntemi: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım



NASIL KURULDU? YÖNETİM KURULU BAŞKANI ANLATTI

Seğmen Kardeşler Gıda Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Özcanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin temellerinin 1938'e dayandığını, 1958'de üç kardeşin ortaklığıyla limited şirkete dönüştükten sonra büyüyerek çok köklü bir aile şirketi konumuna geldiğini söyledi.

Sektörde öncü bir konumda olduklarını vurgulayan Özcanlı, yurt dışından paketleme makineleri getirterek Türkiye'de kuruyemişin ilk pakete koyulması, Almanya'dan piknik için küçük ebatlı reçel makinesi ithal ederek Türkiye'de ilk piknik reçelin üretilmesi, ilk şeker ilavesiz ve probiyotik reçel üretimi gibi birçok yeniliğe imza attıklarını belirtti.

- "4 fabrikada üretim yapıyoruz"

Reçel, bal, helva, tahin, pekmez, fındık kreması, baharat gibi ana ürün gruplarına sahip olduklarını kaydeden Özcanlı, mayıs ayında devreye soktukları Afyonkarahisar'daki fabrikalarında donmuş sebze-meyve üretimine başladıklarını, Ankara Sincan OSB bölgesinde 3 fabrikalarının daha bulunduğunu bildirdi.

Ürettikleri ürünlerde kaliteye öncelik verdiklerinin altını çizen Serdar Özcanlı, "Şirketimiz kendi ürün gruplarında Türkiye'nin en güçlü üretim gücü olan şirketlerinden biridir. Firmamızı özel kılan, ürünlerimizin hepsinin kaliteli olmasıdır. Kaliteli ürün de kaliteli hammadde satın almadan geçer. Reçellerimizde, en kaliteli meyveyi, fındık kremalarımızda en kaliteli kakaoyu kullanıyoruz. Bütün ürün gruplarımızda en kaliteli hammaddeleri tedarik etmeye çalışırız. Şirketimiz bünyesinde 15 gıda mühendisi çalışıyor. Gıda laboratuvarımız akredite ve bu yönden de sektörde kalite güvence süreçlerinde kendini geliştiren en güçlü firmalardan biriyiz." diye konuştu.

Halka arz kararı almalarının temel nedeni olarak kurumsallaşmayı gösteren Özcanlı, işletmelerin uzun ömürlü olması için kurumsallaşmanın zorunlu olduğunu kaydetti.

- "Yeni yatırımlar yapacağız"

Halka arzdan gelen fonu farklı alanlarda kullanacaklarına değinen Özcanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirketimizin en önemli özelliği, net borcu yok ve halka arz gelirleriyle borç ödemeyeceğiz. Gelirlerin yüzde 50'si ile işletme sermayemizi güçlendireceğiz. Yüzde 30'u ile yeni yatırımlar yapacağız. Yüzde 20'si ile renovasyon çalışmalarımız olacak. Renovasyon derken yeni ekip, ekipman ve mevcut ekipmanların renovasyonları ile robotik teknolojilerin üzerine eklenmesi. Bu yatırımları yapacağız."

Seğmen Kardeşler Gıda'nın sürdürülebilirlik politikalarına çok önem verdiğini aktaran Özcanlı, mevcutta yaklaşık 2 megavat güneş enerjisi santrallerinin bulunduğunu ve şirketin tükettiğinden daha fazla enerji ürettiğini vurguladı.

Özcanlı, "Teknolojiye çok önem veriyoruz. Mevcut hatlarımızda, yeni yatırım yapacağımız hatların beslemelerinde ve paketleme taraflarında robotik teknolojileri kullanacağız. Buradan çok ciddi bir işçilik avantajımız olacak. Yine farklı paketleme, ambalajlama makineleriyle ürün yelpazemizi genişleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Halka arzdan gelecek fonla yatırım yapacakları alanlardan bahseden Özcanlı, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'da şu an yaklaşık kapalı 6 bin metrekare olan fabrikamızı, 26 bin metrekare kapalı alana çıkarmak için inşaatına başlayacağız. Halka arzdan sonra, Türkiye'de çok ciddi talebin arttığı, donmuş sebze ve meyve üretiminin kapasitesini arttıracağız. Hem yurt içi, hem yurt dışında pazar payımızı çok ciddi arttıracağımızı düşünüyoruz."

- "Depolama ağımızı yurt dışına genişletmeyi planlıyoruz"

Bölge depolarının, şirketin en güçlü yanlarından biri olduğuna işaret eden Özcanlı, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da bölge müdürlükleri ve depolarının bulunduğunu, ürünlerin üretimini ve sevkiyatını kendilerinin gerçekleştirdiğini, gelecek fonla aynı satış ağını yurt dışına kurma planları bulunduğunu ve bunun için ciddi yatırımlar yapacaklarına işaret etti.

Halihazırda 32 ülkeye ihracat yaptıklarını anlatan Özcan, bunun sayısını 80'in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini, yurt dışında kuracakları depo müdürlükleriyle potansiyel müşterilere daha yakın olacaklarının altını çizdi.

Türkiye ve dünya gelenelinde donmuş sebze ve meyve pazarının her geçen gün büyüdüğüne dikkati çeken Özcan, yatırımlarının bu alana yoğunlaşacağına değindi.

Fabrikalarında 320 çalışan bulunduğunu söyleyen Özcanlı, "Şirketimizin önümüzdeki dönemde en büyük hedefi, dünya markası olmak. Ürün grubumuzu çok geliştirdik. Ürün çeşitliliğimizi çok arttırdık. Aynı zamanda kendi markamıza yatırım yapmayı planlıyoruz. Yurt içi ve dışında birçok kıymetli markanın 'private label' üreticisiyiz." şeklinde konuştu.